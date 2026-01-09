Δαβίδ και Γολιάθ: Μικρό ελάφι 13 κιλών εναντίον ρινόκερου 1,7 τόνου - Δείτε βίντεο 

Δαβίδ και Γολιάθ… Σε ένα βίντεο που έγινε viral ένα μικροσκοπικό ελάφι βάρους μόλις 13 κιλών αντιμετωπίζει έναν μεγάλο ρινόκερο 1,7 τόνων!
🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo
A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd— AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026
Οι «αντίπαλοι» αρχικά κοιτούν ο ένας τον άλλον παραπέμποντας σε... Γουέστερν, και μετά ξεκινά η «σύγκρουση» που στην πραγματικότητα είναι παιχνίδι.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ, και το ελάφι φαίνεται να βγαίνει νικητής, καθώς τρέπει σε φυγή τον μεγαλόσωμο αντίπαλό του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.