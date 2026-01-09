Λογαριασμός
Δαβίδ και Γολιάθ: Μικρό ελάφι 13 κιλών εναντίον ρινόκερου 1,7 τόνου - Δείτε βίντεο 

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ, και το ελάφι μάλλον βγαίνει νικητής από τη «σύγκρουση», που στην πραγματικότητα είναι παιχνίδι  

Ρινόκερος

Δαβίδ και Γολιάθ… Σε ένα βίντεο που έγινε viral ένα μικροσκοπικό ελάφι βάρους μόλις 13 κιλών αντιμετωπίζει έναν μεγάλο ρινόκερο 1,7 τόνων!

Οι «αντίπαλοι» αρχικά κοιτούν ο ένας τον άλλον παραπέμποντας σε... Γουέστερν, και μετά ξεκινά η «σύγκρουση» που στην πραγματικότητα είναι παιχνίδι. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ, και το ελάφι φαίνεται να βγαίνει νικητής, καθώς τρέπει σε φυγή τον μεγαλόσωμο αντίπαλό του. 

