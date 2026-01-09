Δαβίδ και Γολιάθ: Μικρό ελάφι 13 κιλών εναντίον ρινόκερου 1,7 τόνου - Δείτε βίντεο 

Δαβίδ και Γολιάθ… Σε ένα βίντεο που έγινε viral ένα μικροσκοπικό ελάφι βάρους μόλις 13 κιλών αντιμετωπίζει έναν μεγάλο ρινόκερο 1,7 τόνων!

🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd January 9, 2026

Οι «αντίπαλοι» αρχικά κοιτούν ο ένας τον άλλον παραπέμποντας σε... Γουέστερν, και μετά ξεκινά η «σύγκρουση» που στην πραγματικότητα είναι παιχνίδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ, και το ελάφι φαίνεται να βγαίνει νικητής, καθώς τρέπει σε φυγή τον μεγαλόσωμο αντίπαλό του.

