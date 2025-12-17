Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το Politico.

Καθώς οι προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στις συγκρούσεις έχουν προσκρούσει σε δυσκολίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τις πιέσεις προς την Ουκρανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Τα σχέδια παραμένουν ρευστά, ωστόσο, εφόσον οι συναντήσεις πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο, η αμερικανική πλευρά θα παρουσιάσει στους Ρώσους αξιωματούχους το αποτέλεσμα του τελευταίου γύρου συνομιλιών, ενώ η Μόσχα δεν έχει μετακινηθεί ουσιαστικά από τις απαιτήσεις της.

Σύμφωνα με πηγή στο Politico, η ρωσική αντιπροσωπεία αναμένεται να περιλαμβάνει τον επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Την αμερικανική πλευρά αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν μαραθώνιες συνομιλίες στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, με στόχο τη συμφωνία σε αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, εδαφικές παραχωρήσεις και άλλα ζητήματα, καθώς η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην ουκρανική πλευρά στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να τερματίσει τον πόλεμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες που έχουν αναλάβει έναντι των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, τύπου Άρθρου 5, ενώ η Ουκρανία έχει υποχωρήσει από το αίτημά της για άμεση ένταξη στη διατλαντική συμμαχία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα αποδεχθεί δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας και την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια τελική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έδωσε καμία ένδειξη την Τετάρτη ότι έχει εγκαταλείψει την επιθυμία του να θέσει ουσιαστικά τέλος στην ύπαρξη της Ουκρανίας ως κυρίαρχου κράτους.

Μιλώντας σε ανώτατους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει από την αποστολή της να «απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη» και προέβλεψε ότι τα «ευρωπαϊκά γουρούνια» που στηρίζουν το Κίεβο θα χάσουν τελικά την εξουσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αναμένουν σύντομα να συγκαλέσουν στις ΗΠΑ ομάδα στρατιωτικών αξιωματούχων από χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, προκειμένου να επεξεργαστούν περαιτέρω τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια και τα εδαφικά ζητήματα. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας στο Μαϊάμι φαίνεται να αποτελούν ξεχωριστή πρωτοβουλία.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία πριν από τη συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας, σύμφωνα με το πηγή του Politico, η οποία διευκρίνισε ότι τα σχέδια παραμένουν ρευστά.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προχωρήσει σε εντατικές διαβουλεύσεις, προσπαθώντας να καταλήξουν σε συγκεκριμένα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο. Σε αυτά περιλαμβάνονται η δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, καθώς και δεσμεύσεις για ανάπτυξη στρατευμάτων με στόχο την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την επιτήρηση οποιασδήποτε κατάπαυσης του πυρός.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, που επίσης μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι τα στρατεύματα του συνασπισμού θα αναλάβουν πιθανότατα την επιχειρησιακή χρήση αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την επιτήρηση των γραμμών του μετώπου, ενώ μέρος των δυνάμεων θα σταθμεύσει στη δυτική Ουκρανία «για να συμβάλει στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και όχι για να υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή».



