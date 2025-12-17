Ερευνητές που παρακολουθούσαν άγριες πολικές αρκούδες στον βόρειο Καναδά, έγιναν μάρτυρες ενός εξαιρετικά σπάνιου γεγονότος αυτό το φθινόπωρο: μια μητέρα αρκούδα υιοθέτησε ένα αρκουδάκι που δεν ήταν βιολογικά δικό της.

Η πεντάχρονη μητέρα αρκούδα και τα 10 με11 μηνών αρκουδάκια της παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν με κάμερα κατά τη διάρκεια της ετήσιας μετανάστευσης των πολικών αρκούδων κατά μήκος του δυτικού Χάντσον Μπέι, κοντά στο Τσέρτσιλ της Μανιτόμπα, μια πόλη γνωστή για τον πληθυσμό των πολικών αρκούδων.

«Είναι ασυνήθιστο», δήλωσε η Alyssa McCall, επιστήμονας στο Polar Bears International, σε ένα βίντεο. «Δεν ξέρουμε πραγματικά γιατί συμβαίνει... αλλά ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει συχνά».

Είναι μόλις η 13η γνωστή περίπτωση υιοθεσίας από τις 4.600 αρκούδες που μελετήθηκαν για σχεδόν πέντε δεκαετίες στην περιοχή, σημειώνει το BBC.

Η μητέρα αρκούδα αιχμαλωτίστηκε για πρώτη φορά όταν βγήκε από τη φωλιά της την άνοιξη. Εκείνη την εποχή είχε ένα μικρό, το οποίο οι επιστήμονες σημείωσαν για να το μελετήσουν.

Το φθινόπωρο, την είδαν ξανά, αλλά αυτή τη φορά με δύο μικρά -το αρχικό μικρό που είχε σημειωθεί και ένα άλλο χωρίς σήμανση. Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για το τι συνέβη στη βιολογική μητέρα του νέου μικρού, αλλά προσπαθούν να την ταυτοποιήσουν με γενετικά δείγματα.

«Οι αρκούδες χρειάζονται όλη τη βοήθεια που μπορούν να πάρουν αυτές τις μέρες με την κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Έβαν Ρίτσαρντσον, επιστήμονας πολικών αρκούδων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά, σε βίντεο. «Αν οι θηλυκές έχουν την ευκαιρία να πάρουν ένα άλλο μικρό και να το φροντίσουν και να το απογαλακτίσουν με επιτυχία, αυτό είναι καλό για τις αρκούδες στο Τσέρτσιλ».

Οι πολικές αρκούδες στη φύση έχουν μόνο 50% πιθανότητα να επιβιώσουν μέχρι την ενηλικίωση, αλλά το να έχουν μια μητέρα που τις φροντίζει βελτιώνει τις πιθανότητές τους.

Τα μικρά φαίνεται να είναι υγιή, σύμφωνα με τους ερευνητές, και πιθανότατα θα μείνουν με τη μητέρα τους μέχρι να φτάσουν σε ηλικία περίπου δυόμισι ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.