«Πυροβόλησε την Τζόρτζια»: Σύνθημα δίπλα σε αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών στο Βαρέζε

Τη φράση «πυροβόλησε την Τζόρτζια», με δίπλα ζωγραφισμένο αστέρι των Ερυθρών Ταξιαρχιών και τα αρχικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, έγραψαν άγνωστοι σε τοίχο στο Μπούστο Αρσίτσιο, κοντά στην πόλη Βαρέζε της βόρειας Ιταλίας.

Scritta 'Spara a Giorgia' firmata Br nel Varesotto, indaga la Digos. Su muri sede della Lega a Busto Arsizio #ANSA https://t.co/VgfEySQ5oT December 15, 2025

Το απειλητικό σύνθημα κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εμφανίσθηκε σε τοίχο γραφείων του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο καταδίκασε άμεσα το συμβάν.

Η ιταλική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, με τη συνεργασία των καραμπινιέρων. Το γεγονός έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά το πανομοιότυπο συμβάν, με το ίδιο σύνθημα και το αστέρι με πέντε άκρες (το οποίο ήταν σύμβολο των τρομοκρατών των Ερυθρών Ταξιαρχιών) αυτή τη φορά σε τοίχο έξω από τα γραφεία της Λέγκα, πάντα στο Μπούστο Αρσίτσιο.

Πριν από δέκα ημέρες, το συγκεκριμένο σύνθημα γράφτηκε, πάντα από άγνωστους, κοντά στην πόλη Λούκα της κεντρικής Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.