Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είχε την Πέμπτη τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για σχολιασμό της έκθεσης.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών σημείωσαν άνοδο με αφορμή την είδηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Το αδιέξοδο μεταξύ των δύο οικονομικών υπερδυνάμεων - των οποίων οι εμπορικές σχέσεις ανήλθαν σε σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 - επιβαρύνει το ευρύτερο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ, το οποίο έχει ήδη αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Ο Τραμπ φερόταν να επιθυμεί διακαώς να μιλήσει με τον Σι, καθώς οι τεταμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών φθείρονται περαιτέρω.

Ενώ η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο μείωσαν προσωρινά τους δασμούς μετά από εποικοδομητικές συνομιλίες στην Ελβετία τον περασμένο μήνα, η προσωρινή αυτή συμφωνία απειλήθηκε έκτοτε.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε δημοσίως το Πεκίνο ότι καθυστερεί την υπόσχεσή του να εγκρίνει την εξαγωγή περισσότερων κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.