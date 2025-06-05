«Οδηγός επιβίωσης» για ένα ραντεβού με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Σε «survivor» έχει εξελιχθεί η επίσκεψη πολιτικών ηγετών στο Οβάλ Γραφείο, με αποτέλεσμα όποιος ετοιμάζεται για ένα τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να αναζητά tips προκειμένου να βγει αλώβητος ή τουλάχιστον να «επιβιώσει».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πήγε έχοντας ανά χείρας ένα υπογεγραμμένο γράμμα από τον βασιλιά Κάρολο. Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα συνοδευόταν από δύο πρωταθλητές του γκολφ. Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ πρόβαρε πολλάκις τις «ατάκες» του πριν περάσει την πόρτα του Οβάλ Γραφείου.

Σήμερα, είναι η σειρά Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, ο γερμανικός Τύπος τον συμβούλεψε να παίξει το «χαρτί» του γκολφ - ένα πάθος που μοιράζονται οι δύο τους.

Πολλοί ξένοι ηγέτες έχουν επενδύσει πολύ στη «χορογραφία» μιας προσωπικής συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο. Παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τις υποβαθμίζουν μιλώντας για «μία ακόμη επίσκεψη ξένου ηγέτη», αυτές οι επαφές έχουν συνήθως τεράστιο πολιτικό βάρος, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς. Το πώς θα διαχειριστεί όμως κάποιος τον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, που έχει την τάση να αιφνιδιάζει τους καλεσμένους του, απαιτεί ειδική προετοιμασία.

Τέτοια προετοιμασία μάλιστα που, όπως λέει ένας Αμερικανός λομπίστας που συμβουλεύει ξένες κυβερνήσεις, το «πώς να επιβιώσεις από μια συνάντηση με τον Τραμπ» έχει εξελιχθεί σε ολόκληρη βιομηχανία στην Ουάσινγκτον.

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις με πάνω από δέκα κυβερνητικούς αξιωματούχους, διπλωμάτες και συμβούλους, οι περισσότεροι από τους οποίους μίλησαν ανώνυμα στο Politico, οι ξένες κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τη διαχείριση του Τραμπ ως «επιστήμη».

Ακόμα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ομάδα του προετοιμάστηκαν σχολαστικά, λαμβάνοντας «οδηγίες» από Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο. Παρακολούθησαν δηλαδή ενός είδους εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης τύπου «Τραμπ για αρχάριους», σύμφωνα με τρεις υπαλλήλους του Κογκρέσου και δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Κι όμως, εκείνη η διαβόητη πλέον συνάντηση εξελίχθηκε σε καταστροφή - κάτι που προκάλεσε άγχος σε άλλους ηγέτες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει η «νέα σεζόν» του ριάλιτι Τραμπ: ήτοι ένα τετ α τετ στο Οβάλ Γραφείο, με υπουργούς και κάμερες παντού, χωρίς «σενάριο» που μεταδίδεται μάλιστα απευθείας σε όλο τον κόσμο.

Η συνάντηση με τον Ζελένσκι «ήταν ένα “ωχ, τη βάψαμε” για τους υπόλοιπους ηγέτες», σύμφωνα με ανώτερο συνεργάτη του Κογκρέσου. «Συνειδητοποίησαν το γρίφο που έπρεπε να λύσουν: Πώς δεν θα καταλήξω όπως ο Ζελένσκι;», λέει.

Η διαχείριση του Τραμπ δεν αποτελεί κάτι καινούργιο για τους ξένους ηγέτες που τον γνώρισαν κατά την πρώτη του θητεία. Όμως μετά την επανεκλογή του, και την ανανεωμένη αυτοπεποίθησή του, οι προσπάθειες να τον «χαϊδέψουν» έχουν ενταθεί.

«Αυτό που έπαθε ο Ζελένσκι ήταν μάθημα. Όλοι το μελετούν σχολαστικά», δηλώνει Αμερικανός σύμβουλος που συνεργάζεται με την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκερού Ισιμπά, ο δεύτερος αρχηγός κράτους που προσκλήθηκε μετά την ορκωμοσία Τραμπ, μελέτησε γραφήματα που δείχνουν την Ιαπωνία ως τον μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στις ΗΠΑ και προετοιμάστηκε με την ομάδα του για τις πιθανές απαιτήσεις του Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι σκέφτεται για τον πρόεδρο, απάντησε (μέσω μεταφραστή) ότι η τηλεοπτική του καριέρα τον καθιστά «φοβιστικό», αλλά τον χαρακτήρισε «ισχυρό» και «ειλικρινή».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, του οποίου η κριτική στον Τραμπ συνέβαλε στη νίκη του, ζήτησε επίσης τη συνδρομή συμβούλων πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών τον Μάιο. Σύμφωνα με μια πηγή που επικαλείται το Politico, η συμβουλή που έλαβε ήταν απλή: «συμπύκνωσε το μήνυμά σου σε 2-3 φράσεις και πες τις ξανά και ξανά. Μην μιλάς πολύ. Άφησέ τον να μιλήσει».

Ο Κάρνι ακολούθησε τη συμβουλή κατά γράμμα, δηλώνοντας ότι «ο Καναδάς δεν είναι προς πώληση» προσθέτοντας ότι «είμαστε δυνατότεροι μαζί». Ο Τραμπ φάνηκε να εκτιμά τη στάση του και χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική» και «χωρίς εντάσεις».

Την ίδια συμβουλή έδωσαν και στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιούνας Γκαρ Στόρε πριν τη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Απρίλιο: «Το λάθος του Ζελένσκι ήταν ότι προσπάθησε να σταθεί ως ισότιμος. Ανεπίτρεπτο».

Και όμως, το ρίσκο μιας συνάντησης με τον Τραμπ μπορεί να αποδώσει. Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έπαιξε γκολφ μαζί του στο Μαρ-α-Λάγκο και κατάφερε να αλλάξει την απόφαση των ΗΠΑ για την αγορά παγοθραυστικών από τη Φινλανδία.

Ο Ραμαφόσα της Νότιας Αφρικής, που επίσης δοκίμασε το κόλπο του γκολφ φέρνοντας τους Έλς και Γκούσεν, έτυχε αντίθετα πιο σκληρής υποδοχής. Ο Τραμπ τον βομβάρδισε με αβάσιμες θεωρίες για «γενοκτονία λευκών αγροτών», τού έδειξε μέχρι και βίντεο με «τάφους», αγνώστου προέλευσης. Ο Ραμαφόσα όμως απέφυγε την ευθεία σύγκρουση και έτσι δεν κατέληξε όπως ο Ζελένσκι.

Ο Μπράιαν Κλάου, πρώην σύμβουλος του Τριντό, αποκαλύπτει έναν «οδηγό επιβίωσης» για ένα ραντεβού με τον Τραμπ: «Ακόμη κι αν πει κάτι προκλητικό πρέπει να το σκεφτείς αν θα παρέμβεις ή αν θα διαφωνήσεςι - γιατί μπορεί να το πληρώνεις για χρόνια». Κοινώς, μπορεί να την πάθεις όπως ο Ζελένσκι

Και προσθέτει ότι έχει σημασία το όλο «κλίμα». «Πρέπει να προετοιμάσεις τόσον το ύφος όσο και την προσέγγισή σου», λέει «καθώς μπορεί να αποδειχθεί το ίδιο σημαντικό με τα πολιτικά θέματα».

Η προετοιμασία όμως έχει όρια. Τον Μάρτιο, ο Τραμπ ξέθαψε συνθήκη του 1908 για τα σύνορα ΗΠΑ–Καναδά και πρότεινε να καταργηθούν τα σύνορα. Ο Τριντό το έσωσε τελευταία στιγμή με έναν διπλωματικό ελιγμό.

Το τελικό συμπέρασμα για όποιον πρόκειται να επισκεφθεί το Οβάλ Γραφείο είναι ένα, λέει ο Κλάου: «Προχώρα προσεκτικά. Είναι το σόου του Τραμπ. Άσ’ τον να παίξει όπως θέλει»

.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.