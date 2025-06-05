Ισραήλ: Πρόωρες κάλπες σε καιρό πολέμου;

Πληθαίνουν το τελευταίο εικοσιτετράωρο οι ενδείξεις ότι δεν αποκλείεται το Ισραήλ να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, παρότι βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό το δεδομένο προκύπτει μετά τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του υπερορθόδοξου θρησκευτικού κόμματος «Ιουδαϊσμός της Βίβλου», που δηλώνει ότι θα ψηφίσει υπέρ της διάλυσης της Κνέσετ στην επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα. Αιτία αυτής της απόφασης στάθηκε το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο, που υποχρεώνει σε στράτευση τους υπερορθόδοξους νεαρούς εβραίους μαθητές των ιερατικών σχολών της χώρας.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί επί δεκαετίες την ισραηλινή κοινωνία, το οποίο όμως άρχισε να συζητείται έντονα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος της 7ης Οκτωβρίου, με την λαϊκή κατακραυγή να εντείνεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων πολιτών της χώρας, που επιστρατεύθηκαν. Έκτοτε και επί σχεδόν ένα χρόνο, τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα, «Shas» και «Ιουδαϊσμός της Βίβλου», που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Νετανιάχου, διαπραγματεύονται για το περιεχόμενο του σχετικού νομοσχεδίου, απειλώντας κατά καιρούς έντονα ότι θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση. Αιτία των ενδοκυβερνητικών διαφωνιών είναι οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε όσους μαθητές ιερατικών σχολών αρνηθούν να καταταγούν.

Υπέρ των πρόωρων εκλογών η αριστερή αντιπολίτευση

Εκτός από τον «Ιουδαϊσμό της Βίβλου», υπέρ της διάλυσης της Κνέσετ και της προσφυγής της χώρας στις κάλπες ξεκαθάρισε ότι θα ταχθεί και ο ηγέτης της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «απλώς προσπαθεί να βρει τρόπους να ικανοποιήσει τους υπερορθόδοξους Εβραίους να μην σταλούν να πολεμήσουν στο μέτωπο, τη στιγμή που καθημερινά ανακοινώνεται πόσοι στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους». Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σιγή ασυρμάτου που τηρεί η κεντροδεξιά «Παράταξη Εξουσίας» του Μπένι Γκαντς αλλά και το έτερο υπερορθόδοξο κόμμα «Shas», που δεν ανακοινώνουν ποια στάση θα κρατήσουν στην επικείμενη κρίσιμη ψηφοφορία. Πάντως, όπως αποκάλυψε χθες σε εκτενές της ρεπορτάζ η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην καθαίρεση του τέως υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, και αρχηγού του στρατού, Χέρτσι Χαλέβι, ήταν οι αντιρρήσεις τους στις ήπιες κυρώσεις κατά των αρνητών στράτευσης, που προωθούνταν στο επίμαχο νομοσχέδιο. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύουν μαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων που διέρρευσαν.

Τι απαιτούν οι Υπερορθόδοξοι

Όπως μεταδίδει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, «πέτρα του σκανδάλου» είναι ο ρωσοεβραϊκής καταγωγής βουλευτής του Λικούντ, Γιούλι Έντελστεϊν, που προεδρεύει της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Κνέσετ για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, ο οποίος αντιτίθεται στις «ήπιες κυρώσεις» που προωθούνται στο νομοσχέδιο. Σημερινή ανακοίνωση του «Ιουδαϊσμού της Βίβλου» απαιτεί την άμεση απομάκρυνσή του, προκειμένου «να επανεξετάσει τη στάση που θα τηρήσει στην επικείμενη κοινοβουλευτική ψηφοφορία».

Εν μέσω πολιτικής πόλωσης, προγραμματίσθηκε σήμερα κατ’ ιδίαν συνάντηση του Βενιαμίν Νετανιάχου και κομματικών στελεχών του «Ιουδαϊσμού της Βίβλου» στην οποία θα συμμετάσχει και ο Γιούλι Έντελστεϊν. Ισραηλινοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνάντηση αυτή θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Πηγή: Deutsche Welle

