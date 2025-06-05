Η κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα έχει αυξηθεί κατά 60% σε 36-37 πλοία την ημέρα από τον Αύγουστο του 2024, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται του όγκου που παρατηρήθηκε πριν οι Χούθι της Υεμένης αρχίσουν να επιτίθενται σε πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με τον διοικητή της ναυτικής αποστολής Ααπίδες της ΕΕ.

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που χρησιμοποιούν το στενό στενό Bab al-Mandab αυξήθηκε μετά τον τερματισμό των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούθι και την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και της ομάδας των ανταρτών, δήλωσε ο υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης σε συνέντευξή του στη Μαδρίτη.

Υπολείπεται αρκετά από τον προηγούμενο μέσο όρο

Όμως η κυκλοφορία, η οποία έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των 20-23 πλοίων ημερησίως τον Αύγουστο του περασμένου έτους, εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου των 72-75 πλοίων ημερησίως που παρατηρήθηκε πριν οι Χούθι αρχίσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα τον Νοέμβριο του 2023 σε υποστήριξη των Παλαιστινίων για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε ο Γρυπάρης.

Η αποστολή, η οποία ιδρύθηκε για να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγική εμπορική οδό που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ασιατικό Κόλπο μέσω της διώρυγας του Σουέζ, επεκτάθηκε τον Φεβρουάριο, όταν της ανατέθηκε επίσης η παρακολούθηση παράνομων αποστολών όπλων και η παρακολούθηση πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο για το οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Η τελευταία επίθεση σε εμπορικό πλοίο έγινε τον Νοέμβριο του 2024, καθώς οι Χούθι έχουν περιορίσει τους στόχους τους σε ισραηλινά πλοία και πλοία που έχουν σχέση με το Ισραήλ ή έχουν ελλιμενιστεί σε ισραηλινό λιμάνι, σημείωσε ο Γρυπάρης.

«Εάν έχετε ένα σκάφος που δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα κριτήρια... υπάρχει τεράστια πιθανότητα - πάνω από 99% - να μην στοχοποιηθείτε από τους Χούθι», επεσήμανε.

Παρόλα αυτά, ο Γρυπάρης δήλωσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα εμπορικά πλοία δεν θα δεχθούν επιθέσεις.

Η αποστολή Aspides έχει παράσχει στενή προστασία σε 476 πλοία, έχει καταρρίψει 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει καταστρέψει δύο τηλεκατευθυνόμενες βάρκες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε πλοία και έχει αναχαιτίσει τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

