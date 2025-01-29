Λογαριασμός
Συνομιλία Ρούτε με Χέγκσεθ - Στο «μενού» η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία» με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ

Rutte

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Σε ανάρτηση στο X ο Ρούτε ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Χέγκσεθ.

«Για να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε πρέπει να παραμείνουμε δυνατοί, ενωμένοι και σε ετοιμότητα - και αυτό κάνει το ΝΑΤΟ καθημερινά. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε μαζί σας για να αυξήσουμε περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για μια ισχυρή Συμμαχία», συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ,Reuters

TAGS: ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ΗΠΑ Υπουργός Άμυνας
