Συνομιλία Ρούτε με Χέγκσεθ - Στο «μενού» η ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Great first call with @SecDef Pete Hegseth! To deter and defend we have to stay strong, united, and ready - and that’s what #NATO is doing every day. Looking forward to working with you to further ramp up defence spending and defence production for a strong alliance. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 29, 2025

Σε ανάρτηση στο X ο Ρούτε ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Χέγκσεθ.

«Για να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε πρέπει να παραμείνουμε δυνατοί, ενωμένοι και σε ετοιμότητα - και αυτό κάνει το ΝΑΤΟ καθημερινά. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε μαζί σας για να αυξήσουμε περαιτέρω τις αμυντικές δαπάνες και την αμυντική παραγωγή για μια ισχυρή Συμμαχία», συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ,Reuters

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.