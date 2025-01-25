Χέγκσεθ: «Ειρήνη μέσω Δύναμης» θέλει ο νέος επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ

Ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ «ξεδίπλωσε» το Σάββατο το όραμά του για τους στόχους του Πενταγώνου μετά την επίσημη ορκωμοσία του στον Λευκό Οίκο από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.



«Ο πρόεδρος μάς έδωσε μια σαφή αποστολή: να επιτύχουμε την Ειρήνη μέσω της Δύναμης. Θα το κάνουμε αυτό με τρεις τρόπους – αποκαθιστώντας το ήθος του πολεμιστή, ανοικοδομώντας τον στρατό μας και αποκαθιστώντας την αποτρεπτική ισχύ», δήλωσε ο Χέγκσεθ..



Ο νέος «ισχυρός άνδρας» του Πενταγώνου δεσμεύτηκε ότι θα αναζωογονήσει το «ήθος του πολεμιστή και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον στρατό μας», ενώ θα έχει «υψηλά, ασυμβίβαστα και σαφή πρότυπα». Συνέχισε παρουσιάζοντας λεπτομερώς το σχέδιό του για την ανοικοδόμηση του αμερικανικού στρατού «με την αντιστοίχηση των ικανοτήτων στις απειλές».



«Αυτό σημαίνει αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανικής μας βάσης, περάτωση δημοσιονομικού ελέγχου και ταχεία εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών. Θα παραμείνουμε η ισχυρότερη και πιο θανατηφόρα δύναμη στον κόσμο», διεμήνυσε σύμφωνα με το CNN.



«Θα εργαστούμε με τους συμμάχους και εταίρους για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα της κομμουνιστικής Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό, καθώς και για να υποστηρίξουμε την προτεραιότητα του Προέδρου να τερματίσει τους πολέμους με υπευθυνότητα, με επαναπροσανατολισμό σε βασικές απειλές», πρόσθεσε.



Όπως σχολιάζει το CNN, η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας ο Χέγκσεθ σηματοδοτεί μια νέα πολιτική εποχή στο Πεντάγωνο, με άμεση εστίαση στους αντιμεταναστευτικούς στόχους του προέδρου.

Pete Hegseth’s first words as Secretary of Defense:



“All praise and glory to God. His will be done."



Amen. pic.twitter.com/h4rBFq6ck4 — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 25, 2025

Γεννημένος το 1980 στο Φόρεστ Λέικ της Μινεσότα, ο ιδιόρρυθμος, γεμάτος τατουάζ υπουργός, έχει υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό, αν και δεν διαθέτει πείρα σε ανώτερες στρατιωτικές θέσεις ή σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον το 2003, τοποθετήθηκε ως ταγματάρχης του πεζικού στην Εθνοφρουρά, υπηρετώντας στο Αφγανιστάν και το Ιράκ καθώς και στον Κόλπο του Γκουαντάναμο.



Στο παρελθόν ήταν επικεφαλής της Concerned Veterans for America, οργάνωσης υποστηριζόμενης από τους συντηρητικούς δισεκατομμυριούχους Τσαρλς και Ντέιβιντ Κοχ, ενώ το 2012 διεκδίκησε ανεπιτυχώς να εκλεγεί γερουσιαστής της Μινεσότα. Σύμφωνα με το βιογραφικό του στο Fox News, έχει μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης John F. Kennedy του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.



Ο Χέγκσεθ ήταν συμπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends Weekend του Fox News, όπου ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων που ο πρόεδρος του παραχωρούσε.



Ο 45χρονος έχει εκφράσει την περιφρόνησή του για τη λεγόμενη woke ατζέντα και τους εκφραστές της στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου, ευθυγραμμιζόμενος με το δόγμα Τραμπ.

Παράλληλα, έχει καταφερθεί εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ επειδή είναι «αδύναμοι». Ακόμα ο Χέγκσεθ έχει υποστηρίξει ότι η Κίνα αναπτύσσει έναν στρατό «ειδικά αφιερωμένο στο να επιφέρει την ήττα των ΗΠΑ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.