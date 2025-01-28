ΝΑΤΟ: Υπήρχε σχέδιο δολοφονίας του επικεφαλής της Rheinmetall

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε σήμερα πως, μεταξύ των ενεργειών δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν σε χώρες μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνονται απειλές για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία επικεφαλής βιομηχανιών, όπως αυτή για τον επικεφαλής της γερμανικής βιομηχανίας όπλων Rheinmetall.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ για την Καινοτομία, τον Υβριδικό Τομέα και τον Κυβερνοχώρο, ο Τζέιμς Απαθουράι, επιβεβαίωσε την απειλή εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall Άρμιν Πάπεργκερ που μέχρι τώρα είχε αναφερθεί μόνο από τα μέσα ενημέρωσης.

Είπε πως η εκστρατεία δολιοφθοράς περιελάμβανε τον «εκτροχιασμό τρένων, πράξεις εμπρησμού, επιθέσεις σε ιδιοκτησία πολιτικών, απειλές για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία επικεφαλής βιομηχανιών όπως η απειλή που έγινε δημόσια γνωστή κατά του επικεφαλής της Rheinmetall, όμως υπήρξαν επίσης και άλλες συνωμοσίες».

Τον Ιούλιο, το CNN μετέδωσε πως μια συνωμοσία για τη δολοφονία του Πάπεργκερ περιλαμβανόταν σε μια σειρά σχεδίων της ρωσικής κυβέρνησης να δολοφονήσει στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας σε όλη την Ευρώπη που υποστήριζαν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο απέρριψε την κατηγορία.

Ο Απαθουράι δήλωσε πως η Δύση κατάφερε στο παρελθόν να σταματήσει τη Ρωσία από τη διάπραξη ενεργειών δολιοφθοράς θέτοντας κόκκινες γραμμές στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είχε γίνει όταν εμπρηστικοί μηχανισμοί που προορίζονταν για πτήσεις της DHL εντοπίστηκαν σε γερμανική αποθήκη.

«Μπορούν να αποθαρρυνθούν αν ορίσεις ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σου μεταξύ σας και στη συνέχεια το επικοινωνήσεις αυτό αποτελεσματικά, και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα [πως πρέπει να γίνει] δημόσια».

Είπε πως η Δύση δεν θα αποδεχθεί ως κανονικό το τρέχον επίπεδο δολιοφθοράς το οποίο κατά το ΝΑΤΟ είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ και πως υπάρχει μια σαφής παραδοχή μεταξύ των συμμάχων πως «θα πρέπει να είμαστε πιο ρωμαλέοι» στην αντιμετώπιση περιστατικών που σημειώνονται κατ΄επανάληψη στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Απαθουράι υπέδειξε πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικό και να μην περιμένει απαραίτητα το τέλος μιας αστυνομικής έρευνας που μπορεί να συνεχίζεται για έξι ή επτά μήνες προτού αναλάβει δράση.

«Κατά την άποψή μας, η απόδοση [των ευθυνών για ένα συμβάν] είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να είναι εμπόδιο στη δράση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως το ΝΑΤΟ πρέπει να δρα αν υπάρχει συνεχόμενη βλάβη σε υποθαλάσσια υποδομή λόγω πλοίων του σκιώδους στόλους που σέρνουν τις άγκυρές τους για 100 χιλιόμετρα στον βυθό του ωκεανού.

«Οικονομική δραστηριότητα αξίας 10 τρισ. δολαρίων διέρχεται μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, τα τέσσερα τρισ. από τα οποία μέσω του Ατλαντικού», προειδοποίησε ο Απαθουράι. «Αν αυτό κοπεί, θα υπάρχει σημαντική οικονομική ζημιά».

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει να συμφωνήσει σε μια στρατηγική για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στη Χάγη στα τέλη Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

