Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στα Υψίπεδα του Γκολάν, ζήτησε ωστόσο από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Μακρόν τονίζει ότι «η Γαλλία είναι πλήρως δεσμευμένη να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγει μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή, στέλνοντας μηνύματα σε όλα τα μέρη της σύγκρουσης».

Πηγή: skai.gr

