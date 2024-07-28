DW: Γερμανικά τρένα... Το πιο πολυπαιγμένο, αργό ανέκδοτο

«Οι Γερμανικοί σιδηρόδρομοι αναζητούν νέους υπαλλήλους. Θα προτιμηθούν όσοι στο πρώτο ραντεβού τους αργήσουν τουλάχιστον 15 λεπτά». - «Άγνωστοι χάκερς από το εξωτερικό χτύπησαν σήμερα τη Deutsche Bahn με αποτέλεσμα όλα τα τρένα να φτάσουν στην ώρα τους».



Είναι δύο μόνο από τα δεκάδες ανέκδοτα, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τα τρένα στη Γερμανία αργούν συστηματικά, ή και... χάνονται. Οι καθυστερήσεις ή ματαιώσεις είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο και αυτό το παραδέχεται και ο υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ, ο οποίος δηλώνει εξοργισμένος με την κατάσταση, που αφορά πλέον πάνω από ένα στα δύο δρομολόγια: «Είναι απαράδεκτο, δεν αντιστοιχεί με το επίπεδο και τις απαιτήσεις της χώρας, αλλά η ευθύνη πρέπει να αναζητηθεί στην εποχή πριν από 20 χρόνια πλέον».

Μόνο οι εργαζόμενοι δεν φταίνε

Ο υπουργός ξεκαθάρισε αυτή την εβδομάδα ότι οι μόνοι που δεν φταίνε για το χάλι των τρένων είναι οι εργαζόμενοι, που και αυτοί, συχνά με χιούμορ, προσπαθούν να παρηγορήσουν απελπισμένους ή να καθησυχάσουν οργισμένους επιβάτες. Αλλωστε και οι απεργίες τους συχνά είχαν ως αίτημα τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας. Η αιχμή για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που απέφευγαν να επενδύσουν, παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, «για να μη χρεώσουν τις επόμενες γενιές», όπως συνήθιζαν να λένε, είναι κάτι παραπάνω από φανερή. Ετσι παρέδωσαν στην χώρα τρένα «αντίκες», όπως τα παρομοίασε με επίστρωση ανεκδότου ο κύριος Βίσινγκ.



«Φανταστείτε να προσπαθείτε με μια αντίκα της δεκαετίας του '60 να κάνετε τον ταξιτζή. Δεν θα πάει καλά αυτό».

Το σαραβαλάκι κοστίζει

Με άλλα λόγια η περιβόητη Σουαβή νοικοκυρά της Μέρκελ, που δεν έκανε ποτέ περιττά έξοδα, δεν σκέφτηκε ότι θα της κόστιζε λιγότερο αν αντικαθιστούσε το σαραβαλάκι, που κάθε τόσο την άφηνε στο δρόμο, την καθυστερούσε από δουλειές ή την ανάγκαζε να πληρώσει για άλλο μέσο σε μια ώρα ανάγκης.



Αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε, εκτός όλων των άλλων, ότι οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι έχουν χρέη ύψους ενός δισεκατομμυρίου. Με αυτό δεν γελά κανείς στη Γερμανία. Και σε αυτό το ένα δις θα πρέπει να προστεθούν και τα πολλά δισεκατομμύρια, που θα χρειαστούν από εδώ και στο εξής για την αναβάθμιση του δικτύου, που υπόσχεται ο Βίσινγκ.



«Χρειαζόμαστε μια ανανέωση των υποδομών, την οποία έχουμε προετοιμάσει εξαιρετικά και η εταιρεία ξεκινά να την υλοποιεί. Θα γίνει σταδιακά σε 41 διαδρομές. Από την πρώτη κιόλας θα φανεί η βελτίωση».

Μερικά χρόνια υπομονή

Το δίκτυο θα εκσυγχρονιστεί λοιπόν σε βάθος εξαετίας. Γιατί, ό,τι ερήμωσε εδώ και 20 χρόνια δε μπορεί να διορθωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό βεβαίως σημαίνει και μερικά δισεκατομμύρια ακόμα. Για να γκρεμιστεί οριστικά το επιχείρημα περί «μη χρέωσης» των επόμενων γενεών. Σημαίνει επίσης ότι θα συνεχίζει να δοκιμάζεται η υπομονή Γερμανών και επισκεπτών, αφού για να αλλαχτούν οι γραμμές θα πρέπει να κλείσουν, συχνά για ολόκληρους μήνες. Οπότε και πάλι υπομονή. Και μαζί με το εισιτήριο και ένα καλό βιβλίο, για να περάσει η ώρα αν χρειαστεί. Το δίκτυο wifi έτσι κι αλλιώς μέσα στα τρένα είναι φανταστικό. Με την κυριολεκτική σημασία του όρου. Λειτουργεί μόνο στη φαντασία κάποιων καλοπληρωμένων μάνατζερ.



Οσο για το 5G αυτό έχει τόσες τρύπες κατά μήκος πολλών διαδρομών, που θυμίζει δίχτυ ψαρά και όχι δίκτυο. Γιατί και στις τηλεπικοινωνίες τον πρώτο λόγο για πιθανές επενδύσεις είχε για πολλά χρόνια η Σουαβή νοικοκυρά.

