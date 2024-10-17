Σύνοδος Κορυφής: Μεταναστευτικό και Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας

Μόλις πέντε μήνες μετά την υιοθέτηση του συμφώνου για τη μετανάστευση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν ήδη νέα αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, με τα κράτη - μέλη να είναι διχασμένα για τον τρόπο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού - προσφυγικού.

Κατά την σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν συγκεκριμένα την πρόταση της δημιουργίας «κέντρων επιστροφής», τη μεταφοράς μεταναστών σε κέντρα υποδοχής σε τρίτες χώρες, όπως άρχισε να κάνει η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι βάσει συμφωνίας με την γειτονική της Αλβανία.

Αυτά τα κέντρα δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό και δεν αποτελούν λύση για τις μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς.

Η Ισπανία είναι αντίθετη με την ιδέα, την ώρα που η Γαλλία, επιφυλακτική, προτείνει «την προώθηση των επιστροφών όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες μάλλον, παρά την οργάνωση επιστροφών μέσω της λειτουργίας κόμβων σε τρίτες χώρες», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία.

Ωστόσο, η συζήτηση είναι «πολύ αόριστη και προκαταρκτική», «δεν υπάρχει σχέδιο» για τα κέντρα, δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης, που δεν περιμένει «μεγάλες αποφάσεις» από αυτήν τη σύνοδο κορυφής.

Περνώντας στην επίθεση, οι Ιταλοί έχουν οργανώσει γύρω από την Τζόρτζια Μελόνι άτυπη συνάντηση για την προώθηση «καινοτόμων λύσεων» για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, με την συμμετοχή καμιά δεκαριά χωρών όπως η Ολλανδία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέχρι τον Δεκέμβριο και θα φιλοξενήσει την επόμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 8ης Νοεμβρίου στην Βουδαπέστη.

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ενωση υιοθέτησε το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2026, με την αυστηροποίηση του «φιλτραρίσματος» στα σύνορα και έναν μηχανισμό αλληλεγγύης ανάμεσα στις 27 χώρες μέλη στην φιλοξενία και διαχείριση των αιτούντων άσυλο.

Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία ζητούν την επίσπευση της εφαρμογής του.

Υπό την πίεση των κομμάτων της άκρας δεξιάς που βρίσκονται σε άνοδο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τα θέματα της μετανάστευσης έρχονται να διαταράξουν την ατζέντα της συνόδου.

Πολλές κυβερνήσεις έχουν ανεβάσει του τόνους και ζητούν την απλοποίηση των κανόνων απέλασης των μεταναστών χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής.

«Η γαλλογερμανική ατμομηχανή πιέζει για ανάληψη δράσης», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κινήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση απευθύνοντας τη Δευτέρα επιστολή προς τους 27. Προτείνει νέο νόμο που θα αναθεωρήσει την «οδηγία για την επιστροφή» του 2008 ώστε να διευκολυνθούν οι απελάσεις.

Παρόμοια πρωτοβουλία είχε οδηγηθεί σε αποτυχία το 2018, αλλά «έξι χρόνια αργότερα, η συζήτηση έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά της πολιτικής σκακιέρας», δήλωσε Ευρωπαίας αξιωματούχος.

Η Ουκρανία στην ατζέντα

Η υποστήριξη προς την Ουκρανία, παρόντος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η έκκληση για αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή είναι τα άλλα δύο βασικά θέματα της ατζέντας της συνόδου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου ότι το σχέδιό του για την νίκη έχει ως στόχο να τεθεί η Ουκρανία σε θέση ισχύος απέναντι στην Ρωσία εν όψει διαπραγματεύσεων.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την Ουκρανία, να είμαστε ισχυροί και να είμαστε έτοιμοι για την διπλωματία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επισπεύσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

