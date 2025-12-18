Η Ρωσία εξόπλισε ταξιαρχία με τους νέους πυραύλους Oreshnik

Η Ρωσία συγκρότησε φέτος στρατιωτική ταξιαρχία εξοπλισμένη με τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλερί Γκερασίμοφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ξένων στρατιωτικών ακολούθων την Πέμπτη.

Η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά τον πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2024. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι πρόκειται για όπλο αδύνατο να αναχαιτιστεί, με καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με εκείνη πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Ωστόσο, δυτικοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι υπερβολικοί.

Πηγή: skai.gr

