Σύνοδος ΕΕ: Ασφάλεια, άμυνα, Ισραήλ, Γάζα και κυρώσεις

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες, υπό το βάρος διαρκών γεωπολιτικών κρίσεων και εντεινόμενων διεθνών προκλήσεων. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται οι εξελίξεις στη Γάζα, η ρωσική επιθετικότητα, οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και τα αυξανόμενα μεταναστευτικά ρεύματα που πιέζουν την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Επίκεντρο οι γεωπολιτικές κρίσεις και το Μεταναστευτικό

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για νέες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Ελλάδα και Ιταλία αναμένεται να προτάξουν το ζήτημα, καθώς ήδη έχει καταγραφεί κατακόρυφη αύξηση των αφίξεων από την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή της προέδρου της Κομισιόν προς τους ηγέτες, «η κατάσταση θεωρείται ανησυχητική», εγείροντας ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης τίθεται ξανά στο προσκήνιο, ενώ προβάλλεται άμεση ανάγκη για επιτάχυνση της εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματική προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

Διχασμός για τη στάση έναντι του Ισραήλ

Στη συνεδρίαση έντονες είναι οι διαφωνίες σχετικά με ενδεχόμενες ενέργειες κατά του Ισραήλ, με 19 κράτη-μέλη να στηρίζουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Ωστόσο, η Γερμανία αντιτίθεται σε συγκεκριμένες κυρώσεις, οδηγώντας πιθανώς το ζήτημα σε περαιτέρω συζητήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και όχι σε άμεσες αποφάσεις.

Κυρώσεις και ενεργειακά «αγκάθια» λόγω Ρωσίας

Η επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων κατά της Ρωσίας παραμένει επίμαχο σημείο, με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να ζητούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα, κυρίως στην πορεία σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο, πριν στηρίξουν το νέο, 18ο πακέτο μέτρων.

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ και αμυντικές δαπάνες

Εντείνονται οι πιέσεις προς την Κομισιόν για την ολοκλήρωση μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, με τον καγκελάριο της Γερμανίας να χαρακτηρίζει τη διαπραγματευτική στρατηγική ως "εξαιρετικά πολύπλοκη". Κριτική άσκησε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος χαρακτήρισε την προσέγγιση «αδύναμη». Παρά τις διαφορές, η ΕΕ διατηρεί κοινό μέτωπο απέναντι στην αμερικανική πίεση, αποφεύγοντας διμερείς διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Τέλος, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται ενώπιον της πρόσφατης απόφασης του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ κάθε κράτους-μέλους. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και της στρατιωτικής συνοχής, εντός του ΝΑΤΟϊκού πλαισίου.

Πηγή: Deutsche Welle

