Έτοιμοι να δείξουν την υποστήριξή τους στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά από μερικές ημέρες αναταραχών που οδήγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει και στη συνέχεια να υποχωρήσει από τα σχέδιά του να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι, να επαναλάβουν την υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να συμφωνήσουν να καταρτίσουν μια πρόταση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για ένα μεγάλο δάνειο προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι θα λάβει επίσης ώθηση με τη μορφή ενός νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο ίδιος και ο Ρώσος ομόλογός του θα συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη, προκαλώντας ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου, αλλά η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής αναβλήθηκε στη συνέχεια.

Χθες, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, προσάπτοντας στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Έτσι, μετά από μια τεταμένη συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι τώρα πρόθυμοι να δείξουν ότι η Ουκρανία μπορεί ακόμα να βασίζεται στην υποστήριξή τους.

Το σχέδιο για την Ουκρανία

Ένα σημάδι μακροπρόθεσμης υποστήριξης είναι η πρόταση της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την παροχή ενός «δανείου επανορθώσεων» ύψους 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα από παγωμένα χρεόγραφα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να παράσχει στο Κίεβο υποστήριξη που θα καλύψει μεγάλο μέρος των χρηματοδοτικών του αναγκών για το 2026 και το 2027.

Για να προχωρήσουν με την πρόταση, οι ηγέτες θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κινδύνους που εγείρει το Βέλγιο, το οποίο κατέχει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο αποθετήριο τίτλων Euroclear.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επίσης αρχίσει να διαφωνούν σχετικά με τους όρους που θα επιβάλουν στο δάνειο.

Κάποιοι θέλουν όλα τα χρήματα να διατεθούν στον στρατό της Ουκρανίας, με το μεγαλύτερο μέρος να δαπανάται για ευρωπαϊκά όπλα. Άλλοι λένε ότι το Κίεβο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου για να αγοράσει αμερικανικά όπλα και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γενική στήριξη του προϋπολογισμού.

«Ενώ υπάρχει, νομίζω, μια αρκετά σαφής πολιτική βούληση να προχωρήσουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Ζελένσκι δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα κεφάλαια μέχρι το τέλος του έτους και αυτονομία ως προς τον τρόπο που θα τα δαπανήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δανείου θα δαπανηθεί για ουκρανικά και ευρωπαϊκά όπλα και ένα μικρότερο μέρος θα προορίζεται για γενική δημοσιονομική στήριξη, την οποία το Κίεβο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει όπλα από χώρες εκτός Ευρώπης.

Ως επόμενο βήμα, οι ηγέτες αναμένεται να αναθέσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει επίσημη νομική πρόταση.

Η Ρωσία από την πλευρά της χαρακτήρισε την ιδέα ως παράνομη κατάσχεση περιουσίας και προειδοποίησε για αντίποινα.

