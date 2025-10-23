Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από αναταραχές που συγκλονίζουν το Δουβλίνο για τρίτη ημέρα.

Μέλη της ιρλανδικής αστυνομίας χτυπήθηκαν με πυροτεχνήματα, πέτρες και άλλα συντρίμμια ενώ δύο μέλη της ιρλανδικής αστυνομικής υπηρεσίας, An Garda Síochána, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους διαδηλωτές. Ο ένας φρουρός χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα μπουκάλι, ενώ ο άλλος υπέστη τραύμα στον ώμο.

In the Dublin protest, there are east Asians in the crowd with the rest of the Irish, what a hilarious timeline. We do have Allies who understand our pain. pic.twitter.com/A0v1KqTSu4 — Our Own Nation (@OurOwnNation) October 22, 2025

Υπήρξαν επίσης βανδαλισμοί στην περιοχή γύρω από τη στάση του τραμ Saggart Luas, η οποία εκτείνεται παράλληλα με τον δρόμο στον οποίο κινούνταν οι διαδηλωτές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε μια περιοχή δυτικά της πρωτεύουσας.

Anti-immigration protesters burn police van, attack officers during riot in streets of Dublin https://t.co/X69O5OilWJ pic.twitter.com/2M00Ps0sqm — New York Post (@nypost) October 22, 2025

Είναι η τρίτη νύχτα διαδηλώσεων στο ξενοδοχείο Citywest μετά από μια φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε βάρος ενός 10χρονου κοριτσιού στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ένας 26χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη κατηγορούμενος για το περιστατικό.

Η αστυνομία δεσμεύτηκε για «σθεναρή αντίδραση» εάν συνεχιστεί η βία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε την Τετάρτη ότι «πολλοί έχουν συλληφθεί» και «θα ακολουθήσουν περισσότεροι».

Είπε ότι η φρουρά αντέδρασε επαγγελματικά στη «τραμπούκικη βία» στην περιοχή και ότι οι συλληφθέντες θα «κατηγορηθούν, θα κατονομαστούν και θα αντιμετωπιστούν αμείλικτα» από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης

Πηγή: skai.gr

