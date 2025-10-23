Τούρκοι αναλυτές: «Πρέπει να πάρουμε τα Eurofighter, έχουμε κενά στην αεροπορία μας»

Η Τουρκία έχει ανάγκη τα Eurofighter διότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην πολεμική αεροπορία της χώρας υποστηρίζουν Τούρκοι αναλυτές, με αφορμή την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κατάρ, από το οποίο η Άγκυρα επιδιώκει να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighter προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως τονίζουν, ο σχεδιασμός για αυτήν τη δεκαετία προέβλεπε να αποσυρθούν τα F-4 Phantom και τα παλαιά F-16 και να έχει τα F-35 και F-16, που όμως και τα δύο δεν έχουν προχωρήσει.

Ειδικότερα, όπως τονίζει ο πολιτικός αναλυτής Μουράτ Γετκίν, «το Eurofighter είναι ισχυρό αλλά και ακριβό αεροσκάφος», ενώ ερωτηθείς εάν η Τουρκία το έχει ανάγκη, τόνισε: "Ναι, καθώς υπήρξε ένας σχεδιασμός από το 1990, όπου την εποχή μετά το 2000 το σχέδιο προέβλεπε πως θα αποσύρονται τα F-4 Phantom και η Τουρκική Αεροπορία θα διέθετε F-16 και F-35. Όμως με την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, την αγορά των S-400 και τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα F-35 με απόφαση του "φίλου" μας του Τραμπ, προέκυψε ένα έλλειμμα ισχύος στην Τουρκική Αεροπορία».

Συνεχίζοντας ο Μουράτ Γετκίν, προσθέτει: «Θέλουμε να πάρουμε 20+20 μαχητικά. Τα 20 θα είναι τα μεταχειρισμένα και τα άλλα 20 Εurofighter θα είναι ειδικά κατασκευασμένα με τις απαιτήσεις της Τουρκίας».

