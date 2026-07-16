The Cure in Athens: Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, για όσο πάει

Του Διονύση Γκουτζουρή

Εάν ο οικογενειακός σου γιατρός βγει στη σύνταξη και τον καλέσεις για ένα δείπνο, δεν θα του ζήτησες να σου κάνει τσεκ απ.

Εάν ο Robert Smith έρθει στα 67 του στην καψερή Αθήνα για μία (τελευταία, ποιος ξέρει;) συναυλία, δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση να σε απογειώσει. Θα κάτσεις (όρθιος) και θα τον χαζέψεις. Σε όλα τα παλιά τραγούδια του θα αναπολείς τα νιάτα σου και σε όλα τα καινούρια θα σκέφτεσαι «με αυτή τη μουσική παρακαταθήκη των 80ς και των 90ς, πώς μπορείς να δημιουργήσεις κάτι καινούριο και να είναι αντάξιο των ύμνων του παρελθόντος»;



Οι The Cure συνεχίζουν και δημιουργούν μουσική με την ίδια συνέπεια. Άρτιες μουσικές παραγωγές, με την κλωστή που συνδέει τη σκοτεινή new wave εισαγωγή τους στη βιομηχανία το 1976 να είναι ακόμη τεντωμένη σε ευθεία και να συνδέει τους ήχους του χθες με αυτούς του σήμερα. Οι ύμνοι που γέννησαν, όμως, τα πρώτα 15 χρόνια της παρουσίας τους είναι - όπως και να κάνουμε - αξεπέραστοι. Γι' αυτό και το βράδυ της 15ης του Ιούλη στο ΟΑΚΑ, ήταν σαν να παρακολουθήσαμε δύο συναυλίες. Από τη μία είχαμε την παρουσίαση των σύγχρονων τραγουδιών τους, όπου ο Smith σόλαρε μία με την κιθάρα του, μία με το μπάσο του, μιας και είναι ξεκάθαρο πως διασκεδάζει πια περισσότερα ως μουσικός και οργανοπαίκτης, παρά ως τραγουδιστής. Το κοινό, όμως, άνθρωποι κατά βάση γεννημένοι τη δεκαετία του '60 και του '70 (άντε και του '80), ήθελαν να ακούσουν, να συγκινηθούν, να χορέψουν και να νοσταλγήσουν, περίμεναν με ανυπομονησία όλα τα τραγούδια του παρελθόντος, που μετέτρεψαν τους Cure σε σημείο αναφοράς, σε ένα συγκρότημα πρωτοπόρο, μοναδικό, αξεπέραστο, ασυνήθιστο, αγαπησιάρικο και αυθεντικό!



Δεν είμαστε αντικειμενικοί, βέβαια. Όλα αυτά τα γράφουμε και να κατευνάσουμε όλους εκείνους που έχουν μία εμμονή να κριτικάρουν τις μπάντες που έρχονται στα συντάξιμα χρόνια τους και δεν έχουν ενέργεια, ή δεν τους βγαίνει η φωνή, ή χάνουν τα λόγια τους. Ναι, δύο λαθάκια τα εντοπίσαμε, ο Robert Smith είπε πριν από το Boys don't cry ότι δυσκολεύτηκε λίγο να βγάλει το liνe, αλλά εμείς δεν πήγαμε να δούμε ένα από τα παιδικά μας είδωλα για να του βάλουμε βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μισό της συναυλίας η φωνή του ακουγόταν αναλλοίωτη και στο τέλος έβγαινε με λίγη δυσκολία. Νωρίτερα, όμως, ο Smith μάγεψε τον κόσμο με το αδιανόητο ταλέντο του στην κλασική κιθάρα, την ηλεκτρική κιθάρα και το μπάσο των έξι χορδών και τα ζευγαρώματα με τον Gabrles και τον υιό Gallup.



Αγαπήσαμε την αντίδραση του μικρού κοριτσιού μπροστά μας που το είχε φέρει με το ζόρι ο «Κιουράς» 50χρονος μπαμπάς. Αδιαφορούσε για τα τεκταινόμενα, μέχρι που μπήκε το πιασάρικο Friday I'm in Love και το παιδί σαν να είδε το φως του. Βιντεοσκόπησε, χόρεψε, σαν να χαμογέλασε και λίγο και ο πατέρας της πρέπει να σκεφτόταν πως έφτιαξε έναν νέο οπαδό.

Δεν είναι εύκολο οι CURE να κάνουν νέους θιασώτες. Η μοναδικότητά τους δημιούργησε ένα κίνημα, σε μία περίοδο που ο κόσμος έψαχνε ιδανικά. Όσο ήταν ενεργοί στα πρώτα τους βήματα και με σύμμαχο το MTV και τα αξέχαστα video clip τους, έπλαθαν χαρακτήρες κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή τους. Σήμερα, σε έναν κόσμο γεμάτο προσλαμβάνουσες, ακόμη κι αν ο γονιός εξηγεί στα παιδιά του τι θα πει Robert Smith και Cure, πρέπει το παιδί να είναι super open minded για να ακολουθήσει και να αγαπήσει τη μοναδική αυτή μπάντα. Ένα κομμάτι λίγο emo της νεολαίας ήταν εκεί, βέβαια, αλλά κατά βάση είδαμε ένα κοινό 45+, το οποίο ήρθε και έφυγε με χαμόγελο, με τους περισσότερους, άλλωστε, να έχουν παρακολουθήσει τον Smith και σε άλλες, πιο ζωηρές παρουσίες του στην Αθήνα.

Εμείς θεραπευτήκαμε! Θα θέλαμε να ακούσουμε το 10:15 Saturday Night, πάντα ελπίζεις ότι θα ακούσεις ένα-δύο τραγούδια έκπληξη, εκτός playlist, καθώς οι Cure προβάρουν 55 τραγούδια πριν από κάθε περιοδεία τους, ακριβώς για να εκπλήξουν το κοινό τους. Λογικό δεν είναι να κάνει μερικά λαθάκια ο Smith…; Έπαιξε όμως το A Forest, το τραγούδι που κούνησε περισσότερο από κάθε άλλο τον κόσμο, είπε και στο ανκόρ του το Close to Me, το Why Can't I Be You, το Lullaby και το The Lovecats, τα είπαν όλα οι Cure, μας έκαναν πάλι τη χάρη να έρθουν στα μέρη μας και τους ευχαριστούμε που υπάρχουν στη ζωή μας.



Πηγή: skai.gr

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