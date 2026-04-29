Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ειρωνεύεται την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι
Το Ιράν θα ήταν καλό «να βάλει μυαλό σύντομα» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος προφανώς στη μη ικανοποιητική πρόταση που απέστειλε η Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν για τερματισμό του πολέμου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν να συνεννοηθούν» μεταξύ τους.
«Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία», πρόσθεσε στην ανάρτηση-προειδοποίησή του, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία του, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται να κρατά όπλο με φόντο εκρήξεις και τη φράση «Τέρμα ο Mr. Nice Guy».
