Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ειρωνεύεται την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι

Το Ιράν θα ήταν καλό «να βάλει μυαλό σύντομα» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος προφανώς στη μη ικανοποιητική πρόταση που απέστειλε η Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν για τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «δεν μπορούν να συνεννοηθούν» μεταξύ τους.

«Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία», πρόσθεσε στην ανάρτηση-προειδοποίησή του, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία του, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία εμφανίζεται να κρατά όπλο με φόντο εκρήξεις και τη φράση «Τέρμα ο Mr. Nice Guy».

Πηγή: skai.gr

