

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ «πραγματοποιούν συνομιλίες» με το Ιράν αυτή τη στιγμή, αλλά ότι αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιούνται πλέον τηλεφωνικά και όχι στο Πακιστάν.

«Δεν πετάμε πια, με 18ωρες πτήσεις κάθε φορά που θέλουμε να δούμε ένα κομμάτι χαρτί, το κάνουμε τηλεφωνικά, και είναι πολύ ωραίο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Όταν πρέπει να πετάς 18 ώρες κάθε φορά που θέλεις να έχεις μια συνάντηση, και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, και ξέρεις ότι θα σου δώσουν ένα κομμάτι χαρτί που δεν σου αρέσει πριν καν φύγεις, είναι γελοίο.»

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι συνομιλίες έχουν «προχωρήσει πολύ», αλλά το ερώτημα είναι αν «θα προχωρήσουν αρκετά».

«Δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία, εκτός αν συμφωνήσουν ότι δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα», επανέλαβε.

Πηγή: skai.gr

