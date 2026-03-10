Τραμπ: «Θάνατος, φωτιά και οργή» αν το Ιράν μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους». Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προειδοποίηση δώρο των ΗΠΑ προς την Κίνα και άλλες χώρες που χρησιμοποιούν συχνά τα Στενά του Ορμουζ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για χειρονομία που ελπίζει να εκτιμηθεί από τις διεθνείς αγορές και τις κυβερνήσεις που εξαρτώνται από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.