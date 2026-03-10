Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου», απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

