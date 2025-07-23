Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υπέστησαν την πρώτη απώλεια γαλλικής κατασκευής (Dassault) μαχητικού αεροσκάφους Mirage 2000-5 κατά τη διάρκεια αποστολής, λόγω τεχνικής βλάβης, έκανε γνωστό ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες για τη συντριβή, διευκρινίζοντας πως ο πιλότος έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του κι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα στο έδαφος.

«Δυστυχώς, χάσαμε μαχητικό αεροσκάφος. Γαλλικό αεροσκάφος, πολύ αποτελεσματικό, ένα από τα καταδιωκτικά μας (τύπου) Mirage», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους νωρίς σήμερα σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

«Ο πιλότος κατάφερε να σωθεί» και το αεροσκάφος «δεν καταρρίφθηκε από τους Ρώσους», συμπλήρωσε.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε πως το συμβάν εκτυλίχτηκε χθες Τρίτη το βράδυ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν καταγράφτηκε «κανένα θύμα στο έδαφος».

«Ο πιλότος ανέφερε στον διευθυντή της πτήσης ότι αεροναυτικός εξοπλισμός υπέστη βλάβη. Κατόπιν ενήργησε με ικανότητα, όπως αναμένεται σε κατάσταση κρίσης, κι έκανε επιτυχώς χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για νέο πλήγμα για τον ουκρανικό στρατό, που αντιμετωπίζει έλλειψη μέσων για την αντιμετώπιση επιδρομών της Ρωσίας.

Χειριστές και συντηρητές εκπαιδεύτηκαν στην ανατολική Γαλλία για τα μαχητικά του τύπου, παραδόσεις των οποίων άρχισαν νωρίτερα φέτος, στο πλαίσιο της στρατιωτικής βοήθειας στις δυνάμεις του Κιέβου από το Παρίσι. Τα αεροσκάφη έχουν υποβληθεί σε τροποποιήσεις, ιδίως για να μένουν ανεπηρέαστα από ρωσικές παρεμβολές και μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

Κατά δημοσιεύματα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία έχει υποστεί επίσης τουλάχιστον τρεις απώλειες δειγμάτων του αμερικανικής κατασκευής μαχητικού F-16 που της δώρισαν ευρωπαϊκά κράτη.

