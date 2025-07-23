Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη μια «σημαντική» εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία, ισχυριζόμενος ότι η χώρα θα επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 90% των κερδών και ότι θα δημιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Ιαπωνία θα ανοίξει επίσης την αγορά της σε φορτηγά, ρύζι και άλλα γεωργικά προϊόντα. Θα εφαρμοστεί αμοιβαίος δασμός 15% στις ιαπωνικές εξαγωγές.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι δασμοί που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ στα ιαπωνικά αυτοκίνητα που εξάγονται στην αμερικανική αγορά θα κατέβουν στο 15%.

Επί του παρόντος οι δασμοί σε ιαπωνικά οχήματα, ανταλλακτικά ή συστατικά εξαγόμενα στις ΗΠΑ ανέρχονται στο 25%.

Κατά τη δημόσια τηλεόραση NHK και την εφημερίδα Asahi, οι τελωνειακοί δασμοί θα υποδιπλασιαστούν (στο 12,5%) και σ’ αυτούς θα προστεθούν οι προϋπάρχοντες, που ήταν 2,5%.

Μιλώντας σε δεξίωση που παρέθεσε για τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «τη μεγαλύτερη στην ιστορία», προσθέτοντας ότι είναι «πολύ διαφορετική από τις συμφωνίες του παρελθόντος».

«Ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ, δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε. «Εργαστήκαμε πάνω σε αυτή σκληρά και για πολύ καιρό. Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για όλους», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Τα πάμε πολύ καλά ως χώρα, είμαστε ισχυροί, έχουμε πολλά χρήματα να εισρέουν, οι δασμοί άρχισαν να εφαρμόζονται», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε διαδικτυακή ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τη χώρα της Ιαπωνίας».

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται μετά από συνάντηση με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Ιαπωνίας για τους δασμούς, Ριοσέι Ακαζάβα, στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, σύμφωνα το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθουν για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη. «Έχουμε την Ευρώπη να έρχεται αύριο και την επόμενη μέρα έχουμε και κάποιες άλλες χώρες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε σήμερα πως μένει ακόμη να εξετάσει τις λεπτομέρειες της διμερούς συμφωνίας για το εμπόριο που ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προτού κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

«Όσον αφορά την ερμηνεία για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, δεν είμαι σε θέση να τη συζητήσω παρά αφού εξετάσω προσεκτικά τις λεπτομέρειες των συνομιλιών και της συμφωνίας», είπε ο κ. Ισίμπα στον Τύπο στο Τόκιο, ερωτηθείς σχετικά με την ανακοίνωση που έκανε χθες Τρίτη ο κ. Τραμπ.

Οι δασμοί 50% των ΗΠΑ στον χάλυβα παραμένουν, οι αμυντικές δαπάνες επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στη διμερή συμφωνία

Οι αμερικανοί επιπρόσθετοι δασμοί 50% που επιβάλλονται το τρέχον διάστημα στις ιαπωνικές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου μένουν ανεπηρέαστοι από τη διμερή συμφωνία για το εμπόριο που κλείστηκε χθες Τρίτη ανάμεσα στο Τόκιο και την Ουάσιγκτον, ξεκαθάρισε σήμερα ο Ιάπωνας διαπραγματευτής Ριόσεϊ Ακαζάουα.

«Αν με ρωτάτε αν η συμφωνία έχει εφαρμογή στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο», εξήγησε στον Τύπο στην Ουάσιγκτον.

Ακόμη, ο κ. Ακαζάουα διευκρίνισε ότι η συμφωνία «δεν συμπεριλαμβάνει» τις αμυντικές δαπάνες. «Η συμφωνία δεν περιέχει τίποτε που να αφορά τις δαπάνες για την άμυνα», είπε ο κ. Ακαζάουα.

Πηγή: skai.gr

