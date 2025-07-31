Συνετρίβη F-35 στην Καλιφόρνια - Σώος ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συνετρίβη στην Καλιφόρνια, κοντά στο Ναυτικό Αεροπορικό Σταθμό Lemoore.

Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια και τα αίτια της συντριβής, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6:30 μ.μ., ερευνώνται, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος ανήκε στη Μοίρα Μαχητικών Κρούσης VF-125, γνωστή ως «Rough Raiders», ανέφερε το Πολεμικό Ναυτικό. Η VF-125 είναι μια Μοίρα αντικατάστασης στόλου, υπεύθυνη για την εκπαίδευση πιλότων και πληρωμάτων, σύμφωνα με το CNN.

Σημειώνεται πως ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός Lemoore βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Φρέσνο στην κεντρική Καλιφόρνια.

Πηγή: skai.gr

