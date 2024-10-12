Το Ιράν έστειλε δύο ιρανικής κατασκευής δορυφόρους στη Ρωσία για να τεθούν σε τροχιά από ένα ρωσικό διαστημικό όχημα, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, στην τελευταία διαστημική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, που τελούν και δύο υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Η ανάπτυξη του Kowsar, ενός δορυφόρου απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, και του Hodhod, ενός μικρού δορυφόρου επικοινωνιών, είναι η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια του ιρανικού ιδιωτικού διαστημικού κλάδου, σύμφωνα με το Tasnim.

Η Ρωσία έστειλε ιρανικούς δορυφόρους σε τροχιά τον Φεβρουάριο και το 2022, όταν Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για τη διαστημική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, φοβούμενοι ότι ο δορυφόρος όχι μόνο θα βοηθήσει τη Ρωσία στην Ουκρανία αλλά και θα βοηθήσει το Ιράν να παρακολουθεί πιθανούς στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Το Kowsar μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη γεωργία, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη διαχείριση καταστροφών, τόνισε το Tasnim. Το Hodhod έχει σχεδιαστεί για δορυφορικές επικοινωνίες και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρή πρόσβαση σε επίγεια δίκτυα.

Τον Σεπτέμβριο, το Ιράν πραγματοποίησε τη δεύτερη εκτόξευση δορυφόρου του φέτος χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο που κατασκευάστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η εκτόξευση έγινε καθώς οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν την Τεχεράνη ότι στέλνει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για ενδεχόμενη χρήση τους στον πόλεμο της με την Ουκρανία.

Το Ιράν αρνήθηκε αυτό τον ισχυρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.