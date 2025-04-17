Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας θα ενημερώσουν σύντομα τον Ντόναλντ Τραμπ για μια σειρά επιλογών προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του αντιπυραυλικού συστήματος Golden Dome, σύμφωνα με το NBC που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και ειδικούς.

Ο σχεδιασμός της αντιπυραυλικής ασπίδας της Αμερικής αποτελεί πιο σύνθετο εγχείρημα από το Iron Dome του Ισραήλ που θεωρείται σε γενικές γραμμές επιτυχημένο στην αποτροπή επιθέσεων με ρουκέτες και πυροβολικό μικρού βεληνεκούς. Ωστόσο, έχει σαφέστερο και πιο εύκολο έργο από οποιοδήποτε αμερικανικό σύστημα — προστατεύει μια χώρα που είναι μικρότερη από το 1% της έκτασης των Η.Π.Α., από εχθρούς που βρίσκονται δίπλα της, και όχι πέρα από ωκεανούς.

Το Golden Dome του Τραμπ θα είναι πιθανότατα ένα συνονθύλευμα συστημάτων που θα πρέπει να αναχαιτίζουν μια μεγάλη ποικιλία απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων cruise που εκτοξεύονται από πλοία στις ακτές, βαλλιστικών πυραύλων από χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα, επιθέσεων από drones εντός της ηπειρωτικής επικράτειας των Η.Π.Α., και υπερσύγχρονων υπερηχητικών πυραύλων που μπορούν να διανύσουν εκατοντάδες μίλια μέσα σε ένα λεπτό.

Ορισμένα στοιχεία του Golden Dome ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων τμημάτων του αμερικανικού οπλοστασίου, όπως συστήματα αεράμυνας εδάφους-αέρος, αντιτορπιλικά και μαχητικά αεροσκάφη. Κινήσεις μικρότερης κλίμακας όπως αυτές θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα σε μήνες ή και εβδομάδες σε ορισμένες περιπτώσεις, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ωστόσο, ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο Τραμπ, οι Η.Π.Α. ενδέχεται να χρειαστεί να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, που θα ενσωματωθούν στο αμυντικό σύστημα τα επόμενα χρόνια.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ απαιτούσε από το Πεντάγωνο να καταρτίσει ένα αρχικό σχέδιο για το "Iron Dome για την Αμερική" έως τα μέσα Απριλίου, και αυτά είναι τα σχέδια που θα του παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο διάταγμα, τουλάχιστον κάποια στοιχεία της πρωτοβουλίας θα πρέπει να είναι επιχειρησιακά μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η απαίτηση για υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του συστήματος Golden Dome έως το τέλος του επόμενου έτους δεν είναι ρεαλιστική, δήλωσε ο Μαρκ Μοντγκόμερι, απόστρατος ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού και διευθυντής στο Foundation for Defense of Democracies.

«Χαίρομαι που ο Πρόεδρος Τραμπ είχε αυτή την ιδέα», δήλωσε ο Μοντγκόμερι. «Ελπίζω να έχει την υπομονή και το όραμα να αναγνωρίσει τη σημασία μιας μακροπρόθεσμης λύσης που πραγματικά καθορίζει την Αμερική, αν και πιθανότατα δεν θα υλοποιηθεί πριν φύγει από το αξίωμα».

Ο Μοντγκόμερι δήλωσε ότι θεωρεί πως η αποτυχία των προηγούμενων κυβερνήσεων να δημιουργήσουν ένα επαρκές σύστημα αεράμυνας για την αμερικανική ενδοχώρα έφερε τις Η.Π.Α. στο σημερινό σημείο και πως η επίλυση του ζητήματος θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, πέντε έως επτά χρόνια, όχι ένα.

Ο Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί εντός των επόμενων ημερών από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλους αξιωματούχους για τρεις βασικές επιλογές, ή όπως τις αποκαλούν στους κύκλους εθνικής ασφάλειας, τις «Goldilocks options»: μικρή, μεσαία και μεγάλη, καθεμία με το δικό της χρονοδιάγραμμα και κόστος, σύμφωνα με το NBC.

Ο Χέγκσεθ έλαβε τις προτάσεις για τις τρεις επιλογές από την Αμερικανική Διαστημική Διοίκηση (U.S. Space Command) την περασμένη εβδομάδα.

Το πιο μετριοπαθές σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί σχετικά γρήγορα και να κοστίσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια, η μεσαία επιλογή θα κόστιζε λιγότερο από 100 δισεκατομμύρια, ενώ η μεγαλύτερη θα κόστιζε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις πηγές του NBC.

Ο Χέγκσεθ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε μια συγκεκριμένη επιλογή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για την έρευνα και ανάπτυξη, Τζέιμς Μέιζελ, ηγείται της προσπάθειας στο Πεντάγωνο, δήλωσε ο Μοντγκόμερι, ο οποίος βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με αξιωματούχους σχετικά με την πρωτοβουλία.

Το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο σχέδιο

Αν και δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς επιλογές θα παρουσιαστούν στον Τραμπ, οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στις επιλογές που θα έχει στη διάθεσή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι Η.Π.Α. θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν συστήματα που ήδη διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους, όπως συστήματα Patriot, εντός του επόμενου έτους. Το Πεντάγωνο θα μπορούσε επίσης να μετακινήσει ορισμένα συστήματα αντιβαλλιστικής άμυνας THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) σε θέσεις όπου θα μπορούν να αναχαιτίζουν εισερχόμενους πυραύλους, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους. Ο Στρατός διατηρεί πυροβολαρχίες THAAD στις Η.Π.Α. για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε στρατηγικές τοποθεσίες για την παρακολούθηση εκτοξεύσεων.

Άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σχετικά γρήγορα περιλαμβάνουν την αναδιάταξη ή την ενίσχυση υφιστάμενων συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας για παράδειγμα, την ανάθεση σε αντιτορπιλικά του Ναυτικού εξοπλισμένα με το σύστημα μάχης Aegis για περιπολίες στα ανοιχτά των ακτών των Η.Π.Α., ως κινητό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, όπως έχει κάνει η Αμερική για άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ. Τα πλοία Aegis διαθέτουν προηγμένα ραντάρ και αναχαιτιστικά, αλλά αυτές οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά περιορισμένες όσον αφορά την εμβέλεια και τους τύπους επιθέσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν, δήλωσε ο Μοντγκόμερι.

Οι Η.Π.Α. θα μπορούσαν επίσης να αναθέσουν σε μαχητικά F-35 αποστολές εναέριας περιπολίας πάνω από την επικράτειά τους, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει και σε άλλες κινήσεις που θα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση του αριθμού των συστημάτων Patriot για την άμυνα κατά πυραύλων και drones, και την κατασκευή εγκαταστάσεων εντός των Η.Π.Α. για συστήματα Aegis παρόμοια με εκείνα που έχουν τοποθετηθεί στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

Οι μακροπρόθεσμες επιλογές θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου διαστημικών αναχαιτιστών, ικανών να εξουδετερώνουν πυραύλους λίγο μετά την εκτόξευσή τους, στη λεγόμενη φάση ενίσχυσης (boost phase). Ένα τέτοιο δίκτυο θα απαιτούσε χρόνια για να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ένας στόχος αυτού του σχεδίου θα ήταν επίσης η ανάπτυξη και εγκατάσταση μιας «Αρχιτεκτονικής Διαστημικής Διοίκησης για Μάχιμους» (Proliferated Warfighter Space Architecture), που στην ουσία πρόκειται για ένα δίκτυο επικοινωνιακών δορυφόρων.

Μία από τις πιο πιεστικές απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι αυτή που είναι γνωστή ως «μερικώς τροχιακό σύστημα βομβαρδισμού» (fractional orbital bombardment system), το οποίο τοποθετεί μια κεφαλή σε τροχιά γύρω από τη Γη και στη συνέχεια την αποδεσμεύει από το διάστημα με κατεύθυνση προς έναν στόχο. Η Κίνα είναι ήδη πιο μπροστά από τις Η.Π.Α. σ' αυτόν τον τομέα, καθώς δοκίμασε ένα τέτοιο σύστημα το 2021 με ένα υπερηχητικό όχημα ολίσθησης (hypersonic glide vehicle).

Ο στρατός συνεργάζεται με την ιδιωτική βιομηχανία για την υλοποίηση διαφόρων στοιχείων που ενδεχομένως να ενσωνατωθούν στο πρόγραμμα Golden Dome, ενώ η Υπηρεσία Αντιπυραυλικής Άμυνας (Missile Defense Agency) και η Διαστημική Δύναμη (Space Force) αναμένεται να διοργανώσουν σύνοδο κορυφής τους επόμενους μήνες με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχ



