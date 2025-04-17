Μυστήριο με τη μελανιά στο δεξί χέρι του Τραμπ - Πώς το εξηγεί ειδικός γιατρός

Ερωτήματα έχει προκαλέσει μία μελανιά στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ την οποία αρκετοί είχαν παρατηρήσει και στο παρελθόν και τώρα επανεμφανίστηκε.

Το σημάδι, μία μεγάλη μελανιά, φαινόταν καθαρά καθώς ο 78χρονος Τραμπ απένειμε το τρόπαιο του Ανώτατου Διοικητή (Commander-in-Chief Trophy) στην ομάδα ποδοσφαίρου των Ναυτικών Δοκίμων των ΗΠΑ (Navy Midshipmen) την Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε χαιρετισμό στους νικητές της ομάδας Navy Midshipmen καθώς κρατούσε με τα δύο του χέρια μια μπάλα ποδοσφαίρου με χαραγμένο το όνομά του. Στο αριστερό του χέρι φορούσε ένα δαχτυλίδι πρωταθλήματος, αλλά στο δεξί του χέρι ήταν εμφανές και πάλι το μυστηριώδες σημάδι, το οποίο φαίνεται ότι προσπάθησε να καλύψει με μέικαπ στο χρώμα του δέρματος.

Το σημάδι είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ αποσύρθηκε προσωρινά από την προεκλογική του εκστρατεία. Έκτοτε, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε φωτογραφίες, προκαλώντας εικασίες για την κατάσταση της υγείας του 78χρονου προέδρου.

Ερωτηθείς σχετικά τον Φεβρουάριο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου απέδωσε το μελάνιασμα στο γεγονός ότι ο Τραμπ «έσφιγγε εκατοντάδες χέρια» κατά την περιοδεία του και στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επαναλαμβανόμενες χειραψίες μπορεί να επιβαρύνουν το χέρι, ιδίως στη διάρκεια έντονης προεκλογικής δραστηριότητας όπως αυτή του Οκτωβρίου.

Ωστόσο, γιατροί επισημαίνουν ότι ένα τέτοιο μελάνιασμα μπορεί να προέρχεται από κάτι απλό, όπως ένας «ήπιος τραυματισμός» από χτύπημα ή ακόμη και από αιμοληψία ή τοποθέτηση ορού.

Η επανεμφάνιση του σημαδιού δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τους χρήστες των social media, όπου οι θεωρίες και τα ερωτήματα για την υγεία του Τραμπ δίνουν και παίρνουν.

Το μελανιασμένο σημάδι στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι «συμβατό με μια επιφανειακή εκχύμωση», δήλωσε στη DailyMail ο Δρ. Όλα Οτουλάνα, γενικός ιατρός.

Όπως εξήγησε, με απλά λόγια, η μελανιά είναι πιθανό να «προέρχεται από έναν ήπιο τραυματισμό».

«Αυτό μπορεί να συμβεί από κάτι τόσο καθημερινό από το να χτυπήσει κανείς το χέρι του σε μια σκληρή επιφάνεια, από επαναλαμβανόμενη πίεση – όπως π.χ. όταν στηρίζεται σε μπαστούνι ή κρατά κάτι σφιχτά – ή ακόμα και από ιατρικές διαδικασίες όπως η αιμοληψία», εξήγησε ο Δρ. Οτουλάνα.

Ο γιατρός σημείωσε ότι οι μελανιές είναι «πιο εμφανείς» στους ηλικιωμένους, λόγω της «λεπτότερης επιδερμίδας» και των «πιο εύθραυστων αιμοφόρων αγγείων».

Αυτό, όπως είπε, μπορεί να επιδεινωθεί από φάρμακα όπως η ασπιρίνη, τα αντιπηκτικά ή τα αντιφλεγμονώδη, τα οποία είναι γνωστό ότι «κάνουν τις μελανιές να εμφανίζονται πιο εύκολα και να διαρκούν περισσότερο — κάτι που ίσως ισχύει και σε αυτή την περίπτωση».

Ο Δρ. Οτουλάνα υπογράμμισε ότι η φαινομενική μελανιά στο δεξί χέρι του Τραμπ «δεν προκαλεί άμεσα ανησυχία», αλλά επισήμανε πως εάν επιμείνει, εξαπλωθεί ή συνοδευτεί από άλλα συμπτώματα, τότε «θα ήταν λογικό να γίνει περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση».

Η μελανιά στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίστηκε για πρώτη φορά όταν αποσύρθηκε προσωρινά από την προεκλογική του εκστρατεία τον Οκτώβριο.



Πηγή: skai.gr

