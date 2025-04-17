Ρωσία: Αφαιρεί τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επικύρωσε την απόφαση αφαίρεσης των Ταλιμπάν από τον ρωσικό κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ένα συμβολικό μέτρο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Καμπούλ.

Αφότου οι Ταλιμπάν επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2021, η χώρα είναι απομονωμένη από τη διεθνή κοινότητα.

«Η απόφαση τίθεται αμέσως σε ισχύ», τόνισε ο δικαστής που είχε επιφορτιστεί με την υπόθεση, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έπειτα από μια ακροαματική διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ωστόσο, δεν ισοδυναμεί με επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν από τη Μόσχα σε αυτό το στάδιο.

Τον Μάρτιο, η ρωσική εισαγγελία ζήτησε να αφαιρεθούν οι Ταλιμπάν από τον κατάλογο των οργανώσεων που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» στη Ρωσία και ως εκ τούτου έχουν τεθεί εκτός νόμου. Οι Ταλιμπάν βρίσκονταν στον κατάλογο από το 2003, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την Καμπούλ στις 15 Αυγούστου 2021, μετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ κυβέρνησης, ενώ λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε η πλήρης αποχώρηση του αμερικανικού στρατού.

Έκτοτε, η Μόσχα έχει προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με τη νέα αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, την οποία βλέπει ως πιθανό οικονομικό εταίρο και εταίρο κατά της τρομοκρατίας.

Εντούτοις, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση Ταλιμπάν δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως από καμία χώρα, ιδίως λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Ωστόσο, εκτός από τη Ρωσία, το Πακιστάν, η Κίνα, το Ιράν και οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ασίας διατηρούν de facto διπλωματικές σχέσεις με τις αφγανικές αρχές.

Η Μόσχα έχει δεχθεί απεσταλμένους των Ταλιμπάν στη Ρωσία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και πριν από την επιστροφή τους στην εξουσία.

Η προσέγγιση μεταξύ του Κρεμλίνου και της Καμπούλ φάνηκε να επιταχύνεται έπειτα από μια επίθεση τον Μάρτιο του 2024 κοντά στη Μόσχα, όταν 145 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια αίθουσα συναυλιών από τέσσερις ενόπλους του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν, παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Αφγανιστάν.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι θεωρεί τους Ταλιμπάν «συμμάχους στην μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Στη συνέχεια, στα τέλη του 2024, υπέγραψε έναν νόμο που επιτρέπει στις ρωσικές αρχές να αφαιρέσουν μια οργάνωση από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες απαγορεύονται επομένως στη χώρα.

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τη Δύση να άρει τις κυρώσεις κατά του Αφγανιστάν και να αναλάβει «ευθύνη» για την ανοικοδόμηση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από δεκαετίες πολέμου.

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου επισκέφθηκε την Καμπούλ στα τέλη Δεκεμβρίου, μια σπάνια επίσκεψη υψηλόβαθμου ξένου αξιωματούχου, κατά την οποία δήλωσε την επιθυμία του να ενισχύσει τη «συνεργασία» με το Αφγανιστάν.

Πολλοί ηγέτες των Ταλιμπάν πολέμησαν στον δεκαετή πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

