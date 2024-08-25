Οι δύο αστροναύτες επρόκειτο να φύγουν για οκτώ ημέρες στο διάστημα, αλλά θα μείνουν εκεί οκτώ μήνες: ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Ουίλιαμς που μεταφέρθηκαν έως τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με το διαστημόπλοιο Starliner της Boeing, θα επιστρέψουν στη Γη τον Φεβρουάριο με διαστημικό σκάφος της ανταγωνίστριας SpaceX, ανακοίνωσε η NASA το Σάββατο.

Οι διαδοχικές δυσκολίες που προέκυψαν στο Starliner οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το διαστημόπλοιο για να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες. Ένα πλήγμα για την Boeing, που έχει ήδη βαλτώσει από επανειλημμένες αποτυχίες στα αεροπλάνα της.

"Η NASA αποφάσισε ότι ο Μπουτς και η Σούνι θα επιστρέψουν με το πλήρωμα του Crew-9 τον ερχόμενο Φεβρουάριο και ότι το Starliner θα επιστρέψει χωρίς πλήρωμα", δήλωσε ο επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της σύσκεψης μιας επιτροπής λήψης αποφάσεων το Σάββατο.

Δικαιολόγησε αυτή την απόφαση ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, αλλά είπε ότι εξακολουθεί να υπολογίζει στο δίδυμο της SpaceX και της Boeing για τη μεταφορά των αστροναυτών στο διάστημα, δηλώνοντας ότι είναι σίγουρος "100%" πως η Boeing θα φροντίσει το Starliner εκτοξευθεί ξανά επανδρωμένο.

Οι αστροναύτες Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς επέβαιναν στο Starliner στις αρχές Ιουνίου όταν άρχισε το ταξίδι τους και έκτοτε βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου το διαστημόπλοιό τους παρέμενε προσδεδεμένο.

Αρχικά το Starliner επρόκειτο να τους φέρει πίσω στη Γη οκτώ ημέρες αργότερα, όμως προβλήματα που εντοπίστηκαν στο σύστημα προώθησης οδήγησαν τη NASA να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του. Και να εξετάσει μια ριζική λύση έκτακτης ανάγκης: να φέρει πίσω τους επιβάτες του, που έχουν περάσει ήδη δυόμισι μήνες στο ιπτάμενο εργαστήριο, με μια τακτική αποστολή της SpaceX τον Φεβρουάριο.

Εδώ και εβδομάδες, οι ομάδες της Boeing και της NASA πραγματοποιούσαν δοκιμές για να καταλάβουν καλύτερα την αιτία των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν εν πτήσει, κυρίως με τους προωθητήρες του διαστημοπλοίου. Η κύρια ανησυχία είναι ότι το Starliner ίσως δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει την ώθηση που απαιτείται για να βγει από την τροχιά και να αρχίσει την κάθοδό του προς τη Γη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.