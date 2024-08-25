Επικεφαλής σουδανικών ενόπλων δυνάμεων: «Θα συνεχίσουμε τη μάχη για εκατό χρόνια»

Ο επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτης του Σουδάν, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, σε πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) για πάνω από έναν χρόνο, δήλωσε χθες Σάββατο ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία περίπτωση στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη κι υποσχέθηκε πως συνεχίσει την ένοπλη σύρραξη «για εκατό χρόνια».

«Δεν θα πάμε στη Γενεύη (...) θα συνεχίσουμε τη μάχη για 100 χρόνια», είπε στον Τύπο στο Πορτ Σουδάν ο στρατηγός Μπουρχάν, καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη στον πόλεμο πάνω από 16 μήνες.

Οι ΗΠΑ οργανώνουν από τη 14η Αυγούστου στην Ελβετία συνομιλίες για να διευρυνθεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Όμως στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν άμεσα μόνοι οι ΔΤΥ, οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις εξέφρασαν ενστάσεις για το σχήμα των συνομιλιών. Πάντως ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για το Σουδάν Τομ Περιέλο διαβεβαίωσε ότι οι μεσολαβητές βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον στρατό τηλεφωνικά.

Οι συνομιλίες, που συνδιοργανώνουν η Σαουδική Αραβία και η Ελβετία, συμπεριλαμβάνουν την Αφρικανική Ένωση, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον ΟΗΕ ως παρατηρητές.

Ο τρέχων κύκλος έλαβε τέλος προχθές Παρασκευή, χωρίς συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά με τη δέσμευση των εμπολέμων πως θα εγγυηθούν ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και στους διεθνείς οργανισμούς σε δυο διαδρομές κλειδιά.

Τις ΔΤΥ διοικεί ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο άλλοτε δεύτερος τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος του Σουδάν, που ενεπλάκη σε πόλεμο για την εξουσία με τον στρατηγό Μπουρχάν.

Τα δυο στρατόπεδα έχουν κατηγορηθεί για σωρεία εγκλημάτων πολέμου, ιδίως βομβαρδισμούς χωρίς καμιά διάκριση σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε αυτόν τον πόλεμο που έχει αφήσει πίσω δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες πάνω από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

