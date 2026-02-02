Ο μεγαλύτερος γιος της Διαδόχου του Θρόνου της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, θα οδηγηθεί σε δίκη την Τρίτη με πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και βιασμός, σε μια υπόθεση υψηλού προφίλ που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια, την ίδια στιγμή που η μητέρα του δήλωσε ότι επέδειξε «κακή κρίση» στο παρελθόν διατηρώντας επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι θα παρουσιαστεί στο περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο, αφού απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του τον Αύγουστο, έπειτα από μακρά έρευνα. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 38 κατηγορίες, μεταξύ αυτών βιασμό, κακοποίηση σε στενή σχέση εις βάρος μίας πρώην συντρόφου, πράξεις βίας κατά άλλης γυναίκας και μεταφορά 3,5 κιλών (7,7 λιβρών) μαριχουάνας. Άλλες κατηγορίες αφορούν απειλές θανάτου και τροχαίες παραβάσεις.

Οι εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι ο 29χρονος Χόιμπι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή έως και 10 ετών φυλάκισης, εφόσον καταδικαστεί, σε μια δίκη που αναμένεται να διαρκέσει έως τα μέσα Μαρτίου.

Ο Χόιμπι είναι γιος της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση και θετός γιος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπα Χάακον.

Δεν φέρει βασιλικό τίτλο ούτε έχει επίσημα καθήκοντα. Βρίσκεται υπό έντονο δημόσιο έλεγχο από το 2024, όταν συνελήφθη επανειλημμένα για διάφορες καταγγελίες παραβατικής συμπεριφοράς. Παρέμεινε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης.

Το κατηγορητήριο επικεντρώνεται σε τέσσερις φερόμενους βιασμούς που φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και Νοεμβρίου 2024· σε φερόμενη βία και απειλές κατά πρώην συντρόφου του από το καλοκαίρι του 2022 έως το φθινόπωρο του 2023· καθώς και σε δύο φερόμενα περιστατικά βίας κατά επόμενης συντρόφου του, μαζί με παραβιάσεις περιοριστικού μέτρου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Πέταρ Σέκουλιτς, δήλωσε κατά την απαγγελία των κατηγοριών ότι «ο πελάτης μας αρνείται όλες τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και την πλειονότητα των κατηγοριών που αφορούν τη βία». Πρόσθεσε ότι ο Χόιμπι «θα παρουσιάσει στο δικαστήριο λεπτομερή περιγραφή της δικής του εκδοχής των γεγονότων».

Σε μια σπάνια δήλωση, ο Χάακον ανέφερε την Τετάρτη ότι ο ίδιος και η Μέτε-Μάριτ δεν σκοπεύουν να παραστούν στο δικαστήριο και ότι το βασιλικό σπίτι δεν προτίθεται να σχολιάσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τόνισε ότι ο Χόιμπι δεν αποτελεί μέλος του βασιλικού οίκου και ότι, ως πολίτης της Νορβηγίας, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους. Είπε επίσης ότι είναι βέβαιος πως όλοι οι εμπλεκόμενοι θα διασφαλίσουν ότι η δίκη θα διεξαχθεί με τάξη, ορθότητα και δικαιοσύνη.

Αν και η βασιλική οικογένεια απολαμβάνει γενικά δημοφιλία στη Νορβηγία, η υπόθεση Χόιμπι έχει ρίξει σκιά στην εικόνα της.

Ενόψει της δίκης, η δημοσιοποίηση την Παρασκευή της τελευταίας δέσμης εγγράφων από τα αρχεία Έπσταϊν έφερε εκ νέου σε δυσμενή θέση τη Μέτε-Μάριτ. Τα έγγραφα περιλάμβαναν εκατοντάδες αναφορές στο όνομα της διαδόχου, η οποία είχε ήδη δηλώσει το 2019 ότι μετάνιωσε για την επαφή που είχε με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Τα νέα έγγραφα, που περιλαμβάνουν ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τον Έπσταϊν, έδειξαν ότι η Μέτε-Μάριτ είχε δανειστεί ένα ακίνητο του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για αρκετές ημέρες στις αρχές του 2013, γεγονός που επιβεβαίωσε το βασιλικό σπίτι, αναφέροντας ότι αυτό έγινε μέσω κοινού φίλου, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NRK.

Σε δήλωση που εστάλη μέσω email από το βασιλικό σπίτι, η Μέτε-Μάριτ ανέφερε ότι «πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το ότι δεν διερεύνησε επαρκώς το παρελθόν του Έπσταϊν και για το ότι δεν αντιλήφθηκε νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν».

«Το μετανιώνω βαθιά και είναι μια ευθύνη που πρέπει να φέρω. Έδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν», πρόσθεσε. «Είναι απλώς ντροπιαστικό».

Εξέφρασε επίσης τη «βαθιά της συμπαράσταση και αλληλεγγύη» προς τα θύματα της κακοποίησης του Έπσταϊν.

Οι επαφές της Μέτε-Μάριτ με τον Έπσταϊν και η δίκη του Χόιμπι δεν αποτελούν τη μοναδική πηγή αρνητικής δημοσιότητας για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της αδελφής του Χάακον, πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ, έχουν δεχθεί επανειλημμένα κριτική. Το 2024, περίπου την ίδια περίοδο που η υπόθεση Χόιμπι απασχολούσε την επικαιρότητα, εκείνη παντρεύτηκε τον Αμερικανό αυτοαποκαλούμενο σαμάνο, Ντούρεκ Βέρετ.

