Ο Ιρανός σεναριογράφος του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα», Μεχντί Μαχμουντιάν, συνελήφθη στο Ιράν, στην Τεχεράνη, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Emtedad και άλλα μέσα.

Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψή του μπορεί να είναι μια επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες και στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαχμουντιάν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του αφού συνελήφθη ενώ ο δικηγόρος του είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Μαχμουντιάν είναι ανάμεσα στους σεναριογράφους του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» («It Was Just an Accident»), σε σκηνοθεσία του επίσης Ιρανού Τζαφάρ Παναχί.

Την επιστολή - στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν - συνυπογράφει ο βασικός σεναριογράφος και βραβευμένος σκηνοθέτης της ταινίας, Τζαφάρ Παναχί (που έχει εγκαταλείψει εδώ και κοντά ένα χρόνο το Ιράν και ζει στην Ευρώπη), με άλλες δημόσιες προσωπικότητες.

«Του έστειλα το τελευταίο μου μήνυμα στις τέσσερις το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας, δεν υπήρξε απάντηση. Ανησύχησα και επικοινώνησα με κοινούς φίλους· κανένας τους δεν είχε νέα του. Λίγες ώρες αργότερα, η BBC Persian ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μεχντί Μαχμουντιάν, μαζί με τον Αμπντουλάχ Μομένι και τη Βίντα Ραμπανί, είχε συλληφθεί» σχολίασε ο Παναχί.

Ο Παναχί κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την τελευταία ταινία του, «Ένα απλό ατύχημα», γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στα Όσκαρ.

Ο σκηνοθέτης, κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση. «Η βία, όταν αφήνεται αναπάντητη, γίνεται ομαλότητα. Και όταν γίνεται ομαλότητα, διαδίδεται. Γίνεται μεταδοτική», δήλωσε.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους. Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Παναχί σε ποινή φυλάκισης.

Ξένοι πολίτες ανάμεσα στους συλληφθέντες «ταραχοποιούς»

Τέσσερις ξένοι πολίτες, η υπηκοότητα των οποίων δεν διευκρινίστηκε, συνελήφθησαν στο Ιράν κατηγορούμενοι για «συμμετοχή στις ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση της χώρας, η οποία τον περασμένο μήνα συγκλονίστηκε από ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων.

«Τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν σε έφοδο» στην επαρχία της Τεχεράνης, υπογράμμισε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς να διευκρινίσει πότε έγιναν οι συλλήψεις αυτές.

«Στην έρευνα (που έγινε) στην τσάντα του ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες βομβίδες κρότου, που χρησιμοποιήθηκαν στις ταραχές και τα επεισόδια στην περιοχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για εμπλοκή στις ταραχές αυτές με χιλιάδες νεκρούς.

Η ιρανική εξουσία δηλώνει ότι στη μεγάλη πλειονότητά τους τα θύματα είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες». Μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα στο εξωτερικό κατηγορούν ωστόσο τις δυνάμεις ασφαλείας ότι έβαλαν σκοπίμως στο στόχαστρο τους διαδηλωτές.

Στις 24 Ιανουαρίου, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε την είδηση για τη σύλληψη δύο ξένων πολιτών, αυτήν τη φορά στο δυτικό τμήμα της χώρας.

