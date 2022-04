Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της επίθεσης του μετρό στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με δηλώσεις των αστυνομικών αρχών της Νέας Υόρκης στο Associated Press.

Ο Φρανκ Τζέιμς 62 ετών, τέθηκε υπό κράτηση στο Μανχάταν, είπε ο αξιωματούχος.

Ακολουθεί βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του:

Υπενθυμίζεται πως δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ο δράστης της επίθεσης άνοιξε πυρ εντός του συρμού.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 62χρονου Αφροαμερικανού, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε καπνογόνα μέσα σε συρμό του μετρό και πυροβόλησε 10 επιβάτες. Άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το βαγόνι στο οποίο επικράτησε πανικός.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς η πόλη της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει μια έξαρση της εγκληματικότητας. Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 ο αριθμός των κρουσμάτων ένοπλης βίας στη Νέα Υόρκη αυξήθηκε από 260 σε 296 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον φερόμενο δράστη της αιματηρής επίθεσης στο μετρό του Μπρούκλιν, έφερε νωρίτερα στο φως το CBS.

Στα πλάνα που προέρχονται κάμερα κλειστού κυκλώματος, ο 62χρονος ύποπτος αποτυπώνεται να φορά ένα πορτοκαλί ανακλαστικό γιλέκο και καπέλο με σκληρό γείσο, καθώς περνά από τα τουρνικέ του σταθμού του μετρό.

Εν συνεχεία αποτυπώνεται να στέκεται δίπλα σε μια μαύρη αποσκευή με ροδάκια.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του 62χρονου έδωσε επιπροσθέτως στη δημοσιότητα και η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

CBS New York has obtained surveillance video that appears to show suspect Frank James on his way to allegedly carrying out the Brooklyn subway shooting. https://t.co/exunGBXted