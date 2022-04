Nέο βίντεο ντοκουμέντο από τον φερόμενο δράστη της αιματηρής επίθεσης στο μετρό του Μπρούκλιν, Φρανκ Τζέιμς, φέρνει στο φως το CBS.

Στα πλάνα που προέρχονται κάμερα κλειστού κυκλώματος, ο 62χρονος ύποπτος αποτυπώνεται να φορά ένα πορτοκαλί ανακλαστικό γιλέκο και καπέλο με σκληρό γείσο, καθώς περνά από τα τουρνικέ του σταθμού του μετρό.

Εν συνεχεία αποτυπώνεται να στέκεται δίπλα σε μια μαύρη αποσκευή με ροδάκια.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα του 62χρονου έδωσε επιπροσθέτως στη δημοσιότητα και η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

CBS New York has obtained surveillance video that appears to show suspect Frank James on his way to allegedly carrying out the Brooklyn subway shooting. https://t.co/exunGBXted