Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε ώρα αιχμής στο μετρό της Νέας Υόρκης, προκαλώντας σκηνές χάους με την αστυνομία να αναζητεί έναν ύποπτο. Στο σημείο βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ανέφεραν οι αρχές.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε νέα μέτρα κατά της οπλοκατοχής χθες Δευτέρα, ενημερώθηκε για το συμβάν και ο Λευκός Οίκος πρόσφερε βοήθεια στις αρχές της Νέας Υόρκης, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι.

@POTUS has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Sewell to offer any assistance as needed.