«Θα τον πνίξεις τον άνθρωπο, να πάρει η ευχή»: Ένας δημοτικός αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην Ισπανία διώκεται για τη δολοφονία ενός φερόμενου ως κλέφτη τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη κοντά στη Μαδρίτη, όταν τον ακινητοποίησε στο έδαφος αρπάζοντάς τον από τον λαιμό.

Τα γεγονότα καταγράφθηκαν σε βίντεο όπου ακούγονται φωνές ανθρώπων να του ζητάνε να τον αφήσει καθώς κινδυνεύει να τον «πνίξει».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Τορεχόν ντε Αρδόθ, κοντά στην ισπανική πρωτεύουσα, όταν ένας αστυνομικός της δημοτικής αστυνομίας της Μαδρίτης καταδίωξε ένα άτομο που φέρεται να του είχε κλέψει το κινητό του, είπε σήμερα μία εκπρόσωπος Τύπου της ισπανικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε ισπανικά ΜΜΕ, διακρίνεται ο αστυνομικός, που ήταν εκτός υπηρεσίας και ντυμένος με πολιτικά, να έχει ακινητοποιήσει στο έδαφος τον φερόμενο ως κλέφτη κρατώντας τον από τον λαιμό. Το θύμα παραμένει ακίνητο, την ώρα που περαστικοί του ζητούν να το αφήσει.

«Θα τον πνίξεις τον άνθρωπο, να πάρει η ευχή, βγάλε το χέρι σου», λέει ένας πολίτης, ενώ ένας άλλος του ζητάει να τον αφήσει ελεύθερο, καθώς «δεν θα ξεφύγει».

Φθάνοντας στο σημείο, η ισπανική αστυνομία διαπίστωσε πως ο άνδρας δεν ανέπνεε πλέον και κάλεσε την υπηρεσία πρώτων βοηθειών, που δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της Μαδρίτης «επιβεβαιώνουν τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας 36 ετών από στραγγαλισμό στο Τορεχόν ντε Αρδόθ», παρά τις «προσπάθειες ανάνηψης για 30 λεπτά», ανέφεραν σε μήνυμά τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Αφού συνελήφθη και κατόπιν οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα, ανακοίνωσε ένα δικαστήριο της Μαδρίτης, διευκρινίζοντας πως το διαβατήριό του κατασχέθηκε και ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται ενώπιον της δικαιοσύνης κάθε Δευτέρα.

Είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια».

Η πρώτη ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να καθορίσει την ακριβή αιτία του θανάτου, ανέφερε επίσης η ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Τα γεγονότα προκάλεσαν την αγανάκτηση της αριστερής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια της Μαδρίτης, την οποία κυβερνά η δεξιά.

«Απαιτούμε την άμεση διεξαγωγή έρευνας μπροστά σε αυτήν τη δολοφονία με ασφυξία, που προκάλεσε ένας αστυνομικός στο Τορεχόν. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό αστυνομικού ρατσισμού που προκάλεσε τον θάνατο ενός Βορειοαφρικανού», έγραψε στο Χ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Más Madrid.

Πηγή: AFP,ΑΠΕ-ΜΠΕ

