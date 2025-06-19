Το Ισραήλ εξακολουθεί να αναμένει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετέχει στις επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

«Η προσδοκία είναι να ενταχθούν, αλλά κανείς δεν τους πιέζει», ανέφερε ο αξιωματούχος. «Πρέπει να πάρουν τη δική τους απόφαση».

«Θα ξέρουμε τις επόμενες 24-48 ώρες», εκτιμούν οι επίσημες αρχές.

Παράλληλα, ο ισραηλινός αξιωματούχος υποστήριξε ότι ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς είναι πλήρως συντονισμένος με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις απειλές που εκτοξεύει κατά του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. «Ο Κατς κάνει πάντα τις δηλώσεις του σύμφωνα με ό,τι του ζητάει ο Νετανιάχου. Δεν το κάνει μόνος του» κατέληξε.





Πηγή: skai.gr

