Συνάντηση Ζελένσκι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκπέμπουν κοινό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ενότητας της διεθνούς κοινότητας από το Φανάρι.

Ο Πατριάρχης υποδέχθηκε εγκαρδίως τον Ζελένσκι και είχαν ιδιωτική συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει υποστήριξη προς τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ανησυχία για τα χιλιάδες απαχθέντα παιδιά από την Ουκρανία, ελπίζοντας στην επιστροφή τους και επανένωσή τους με τις οικογένειές τους.

Κοινό μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ενότητας της διεθνούς κοινότητας εξέπεμψαν, με δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σήμερα από την Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Φανάρι.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα τον Εξοχ. Πρόεδρο στο Πατριαρχικό Γραφείο και ακολούθως είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση που διήρκησε μιάμιση ώρα.

Ο Παναγιώτατος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την υποστήριξή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τις ειρηνευτικές προσπάθειες, καθώς και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τα χιλιάδες απαχθέντα παιδιά από την Ουκρανία, για τα οποία ευχήθηκε σύντομα να επιστρέψουν και να ενωθούν ξανά με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Παναγιώτατος επεσήμανε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε προσεύχεται για την επικράτηση της ειρήνης και υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων.

«Είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος προέπεμψε τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Ουκρανίας μέχρι τα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι «η Ουκρανία παραμένει ακλόνητη στην επιδίωξή της για μια δίκαιη ειρήνη. Κάθε βήμα που κάνουμε είναι για την προστασία του λαού μας και την αποκατάσταση της κυριαρχίας μας. Η ενότητα του κόσμου είναι η δύναμή μας και μαζί θα διασφαλίσουμε ότι η ελευθερία θα επικρατήσει έναντι της επιθετικότητας».

Για το ενδεχόμενο διεξαγωγής νέων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι αποτέλεσε ένα από τα θέματα που συζήτησε και με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα, καθώς είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.

Στη συνάντηση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστησαν εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, και οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και ο ουκρανικής καταγωγής Τριτεύων κ. Επιφάνιος, και ως μέλη της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας ο Εξοχ. Υπουργός Εξωτερικών κ. Αndrii Sybiha, ο Εξοχ. Πρέσβυς της Ουκρανίας στην 'Αγκυρα κ. Nariman Dzhelialov, ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της χώρας στην Πόλη κ. Roman Nedilskyi, στελέχη της Προεδρίας και άλλοι παράγοντες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.