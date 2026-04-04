Το Ισραήλ προετοιμάζεται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, ωστόσο αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας, προσθέτοντας ότι τυχόν επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά το τελεσίγραφο 48 ωρών που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντείνοντας τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον θα στηρίξει περαιτέρω ισραηλινή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν χαλυβουργικές και πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Όπως ανέφερε, τα πλήγματα σε πετροχημικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν αφού προηγήθηκαν επιθέσεις σε χαλυβουργίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών υλικών που συνδέονται με την κατασκευή όπλων.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει εκ νέου τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό έως την προθεσμία που έχει θέσει για τις 6 Απριλίου.

Όταν διατύπωσε αρχικά την απειλή στα τέλη του περασμένου μήνα, είχε δώσει διορία 48 ωρών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Στη συνέχεια μετέθεσε την προθεσμία κατά μερικές ημέρες, προτού την παρατείνει εκ νέου έως τις 6 Απριλίου, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες «εξελίσσονται πολύ καλά».

Σε διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «φυσικά» μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

