Ο ουρανός της Ουκρανίας πάνω από τα πεδία της μάχης είναι πλέον μαυρισμένος από τα drones. Μερικά φέρουν κάμερες και θερμικούς ανιχνευτές, άλλα είναι εξοπλισμένα με βόμβες και όπλα, ενώ κάποια απλώς βρίσκονται στο έδαφος δίπλα σε μονοπάτια και δρόμους μέχρι να ενεργοποιηθούν από έναν περαστικό στρατιώτη ή όχημα.

Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά σήματα ή καθοδηγούνται από καλώδια οπτικών ινών που είναι αδύνατο να παρεμβληθούν. Τα αντι-drones έχουν ως στόχο να τα μπλοκάρουν, ενώ ταυτόχρονα αναζητούν τους πιλότους των drones που βρίσκονται κρυμμένοι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο.

Το αποτέλεσμα είναι μια γκρίζα ζώνη χάους που εκτείνεται περίπου 20 χιλιόμετρα από το μέτωπο, όπου τα drones κυνηγούν στρατιώτες, οι τραυματίες αφήνονται να πεθάνουν επειδή είναι πολύ δύσκολο να τους μεταφέρουν και οι προμήθειες πυρομαχικών, τροφίμων και νερού είναι σχεδόν αδύνατο να διοχετευθούν στις μάχιμες δυνάμεις.

«Τώρα έχουμε περάσει σε έναν πόλεμο drone εναντίον drone», δήλωσε ο συνταγματάρχης Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας και πρώην διοικητής στο πεδίο της μάχης, στο Politico. «Τα drone μπορούν πλέον να παραμονεύουν, να αναχαιτίζουν και να διακόπτουν τον εφοδιασμό του εχθρού.

Ένας νέος τρόπος πολέμου

Τα drones διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις μάχες από τις πρώτες ημέρες του πολέμου το 2022, όταν η Ουκρανία γιόρτασε τις επιτυχίες των τουρκικών drones Bayraktar εναντίον των ρωσικών τεθωρακισμένων. Παρόλα αυτά, τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρχικά προετοιμάστηκαν για έναν κλασικό πόλεμο που θα χαρακτηριζόταν από ανταλλαγή πυρών, τανκς και αμυντικά χαρακώματα, δήλωσε ο Παλίσα.

Ωστόσο, το 2023-2024, ο πόλεμος άλλαξε και τα χαρακώματα άρχισαν να εξαφανίζονται, είπε ο Ιβάν Σεκάτς, εκπρόσωπος της 110ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού, η οποία πολεμά στην ανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Αντί για μακριές γραμμές χαρακωμάτων, ο αριθμητικά και πολεμικά κατώτερος ουκρανικός στρατός δημιούργησε οχυρά και παρατηρητήρια και βασίστηκε σε drones για να καλύψει την έλλειψη πυρομαχικών 155 χιλιοστών. Σε απάντηση, ο ρωσικός στρατός άρχισε να μειώνει το μέγεθος των μονάδων επίθεσης, καθώς τα ουκρανικά drones αποδείχθηκαν ικανά να εντοπίζουν και να καταστρέφουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στρατευμάτων.

Αντί για τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις, η Ρωσία επιτίθεται τώρα σε μικρές ομάδες, δήλωσε ο συνταγματάρχης Βλάντισλαβ Βολόσιν, εκπρόσωπος της νότιας διοίκησης του ουκρανικού στρατού.

«Χρειάζεται χρόνος για τους Ρώσους να συγκροτήσουν μια ομάδα επίθεσης. Σέρνονται, κρύβονται. Χρειάζονται δύο με τρεις ημέρες για να συγκροτήσουν μια ομάδα ικανή να επιτεθεί στις θέσεις μας», ανέφερε ο Βολόσιν.

Συνήθως, δύο Ρώσοι στρατιώτες ανοίγουν το δρόμο, αλλά μόνο ο ένας επιζεί, εξήγησε. Οι μικρότερες ομάδες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τους Ουκρανούς χειριστές drone, ειδικά όταν υπάρχει ομίχλη ή βροχή.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια βαθιά γκρίζα ζώνη, όπου οι Ρώσοι διεισδύουν πίσω από τις ουκρανικές θέσεις και κρύβονται εκεί, πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις τους σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν», πρόσθεσε ο Σεκάτς.

Οι κακές καιρικές συνθήκες βοήθησαν τους Ρώσους στρατιώτες να διαπεράσουν τις ουκρανικές άμυνες στο Ποκρόβσκ της περιοχής του Ντονέτσκ νωρίτερα αυτό το μήνα, μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, καθώς και σε άλλα σημεία κατά μήκος του μετώπου, όπως το χωριό Νοβοπάβλιβκα στο Ντνιπροπετρόφσκ και στην κεντρική περιοχή Ζαπορίζια.

«Η ομίχλη ή η βροχή εμποδίζουν τις πτήσεις των drones, δημιουργώντας την ευκαιρία για ασφαλέστερες μεταφορές ή τοπικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, τα καιρικά φαινόμενα χρησιμοποιούνται για διείσδυση ή αναδιάταξη δυνάμεων», δήλωσε ο Palisa.

Η Ρωσία προσπαθεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την άμυνα της Ουκρανίας.

«Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια ζώνη θανάτου όσο το δυνατόν ευρύτερη, καταστρέφοντας όλα τα κτίρια και τα καταφύγια με ακριβείς επιθέσεις, ώστε να την μετατρέψει σε μια εντελώς έρημη περιοχή όπου είναι αδύνατο να κρυφτεί κανείς», δήλωσε ο Βολόσιν.

Εφιάλτης εφοδιασμού

Τα drones αναγκάζουν επίσης το πυροβολικό να απομακρυνθεί από το μέτωπο και καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη χρήση θωρακισμένων οχημάτων για τον εφοδιασμό των στρατευμάτων.

«Τα drones αποδείχθηκαν χρήσιμα όσον αφορά την εκκένωση και την αναγνώριση του πεδίου μάχης από απόσταση -εργασίες που συνήθως εκτελούσαν άνθρωποι στον πόλεμο στο παρελθόν», είπε ο Palisa.

Ωστόσο, με την εξάπλωση των drones, ακόμη και αυτές οι χρήσεις γίνονται πλέον όλο και πιο δύσκολες, μετατρέποντας το μέτωπο σε ένα τοπίο κόλασης.

Τα drones καθιστούν την εκκένωση και την εναλλαγή, καθώς και τον εφοδιασμό, θανατηφόρες ασκήσεις. «Οι περισσότεροι στρατιώτες πεθαίνουν σήμερα κατά την εναλλαγή», είπε ο Βολόσιν. «Οποιοδήποτε είδος παράδοσης ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Επομένως, χρησιμοποιούμε drones πιο συχνά».

Ως αποτέλεσμα, οι διοικητές αναγκάζουν τους στρατιώτες να περνούν εβδομάδες στο μέτωπο -που ονομάζεται γραμμή μηδέν- χωρίς εναλλαγή.

«Συνήθως, κατά τη διάρκεια μιας εναλλαγής, ένα αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 5-6 χιλιόμετρα από τις θέσεις. Οι στρατιώτες πρέπει να περπατήσουν το υπόλοιπο της διαδρομής, κρυμμένοι στο έδαφος από τα drones», είπε ο Σεκάτς.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στο ηθικό.

«Ένας πεζικάριος που κάποτε έμεινε σε μια τρύπα για 60 έως 165 ημέρες δεν θα ξαναπάει εκεί», δήλωσε ο Μίκολα Μπιελίσκοφ, ερευνητής στο Ουκρανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών και ανώτερος αναλυτής στο Κέντρο Πρωτοβουλιών Come Back Alive.

Περίθαλψη τραυματιών

Οι τραυματίες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς τα drones υπονομεύουν σοβαρά την ιατρική περίθαλψη και την εκκένωση στην πρώτη γραμμή, δήλωσε η Ντάρινα, αναισθησιολόγος στο Τάγμα Da Vinci Wolves του ουκρανικού στρατού, η οποία ζήτησε να αναφερθεί μόνο με το μικρό της όνομα.

«Σήμερα, ένας τραυματισμένος στρατιώτης συχνά πρέπει να περπατήσει, να μεταφερθεί ή ακόμα και να συρθεί έως και 5 χιλιόμετρα από τη θέση του μέχρι το σημείο όπου ένα θωρακισμένο όχημα εκκένωσης μπορεί να τον παραλάβει», εξήγησε. «Στη συνέχεια, το όχημα διακομιδής πρέπει να περάσει μέσα από σμήνη ρωσικών drones που μπορούν να φτάσουν έως και 20-40 χιλιόμετρα από τις θέσεις της πρώτης γραμμής».

Τα drones αναγκάζουν επίσης τους Ουκρανούς στρατιωτικούς γιατρούς να μετακινήσουν τα ιατρικά τους σημεία μακρύτερα από την πρώτη γραμμή, γεγονός που παρατείνει το χρόνο που απαιτείται για τη φροντίδα των τραυματιών. Οι τραυματίες στρατιώτες πρέπει να παραμένουν στις θέσεις τους για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες περιμένοντας τη διακομιδή, η οποία μερικές φορές πραγματοποιείται πλέον από χερσαία ρομποτικά συστήματα.

Η αδυναμία τους να φτάσουν στους τραυματίες ανάγκασε τους Ουκρανούς στρατιωτικούς γιατρούς να στραφούν στην τηλε-ιατρική, χρησιμοποιώντας ένα drone Mavic για να επικοινωνήσουν με τους εγκλωβισμένους στρατιώτες. «Σε ένα βίντεο, μπορούμε να δούμε πώς εφαρμόστηκε ο αιμοστατικός επίδεσμος. Στη συνέχεια, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους συναδέλφους του τραυματία στρατιώτη και να τους καθοδηγήσουμε πώς να τον βοηθήσουν σωστά», είπε η Ντάρινα. «Τα drones είναι επίσης χρήσιμα για την παράδοση των απαραίτητων φαρμάκων», πρόσθεσε.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η Ρωσία εγκαταλείπει τους τραυματίες στρατιώτες αντί να προσπαθήσει να τους διασώσει.

Τα εχθρικά drones κάνουν επίσης τη ζωή πολύ πιο επικίνδυνη για τους πιλότους που τα χειρίζονται πίσω από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

«Θυμάμαι τις εποχές που μπορούσες να πας με ασφάλεια για τσιγάρο σε μια ζώνη 10 χιλιομέτρων από την πρώτη γραμμή . Τώρα δεν μπαίνουμε στη ζώνη χωρίς όπλο. Τα drones με καλώδια οπτικών ινών φτάνουν ήδη μέχρι και 15 χιλιόμετρα, οπότε πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός», επεσήμανε ο Σεκάτς.

Προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει λύση για τη ζώνη θανάτου που δημιουργούν τα drones.

«Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία ρεαλιστική προσέγγιση για το πώς να χτίσεις μια βαθιά άμυνα όταν έχεις πολύ λίγους πεζικάριους στην πρώτη γραμμή και ταυτόχρονα, ο εχθρός διακόπτει τη σύνδεσή σου μεταξύ της πρώτης γραμμής και του μετώπου και εξουδετερώνει ενεργά τους χειριστές των drones στην πρώτη γραμμή», είπε ο Μπιελίσκοφ.

«Αυτή είναι η συνταγή για τις αργές προόδους των Ρώσων -το φαινόμενο της συμπίεσης», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.