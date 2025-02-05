Χαμάς: Οι δηλώσεις Τραμπ για τη Γάζα «συνταγή για να προκληθεί χάος» στην Εγγύς Ανατολή

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, κατακεραύνωσε χθες Τρίτη δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς τις «συνταγή για να προκληθεί χάος» στην Εγγύς Ανατολή.

«Ο λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα επιτρέψει να υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά. Αυτό που απαιτείται είναι ο τερματισμός της κατοχής και της επίθεσης εναντίον του λαού μας, κι όχι η εκδίωξή του από τη γη του», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ήδη πρότεινε επανειλημμένα αφού ανέλαβε να «καθαριστεί» και να «νοικοκυρευτεί» ο παλαιστινιακός θύλακας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από 15 μήνες πολέμου, υποστήριξε πως οι Παλαιστίνιοι θα ήταν «καταχαρούμενοι» αν τους δινόταν η δυνατότητα να φύγουν, να πάνε να ζήσουν αλλού, επαναλαμβάνοντας τα περί «εργοταξίου κατεδάφισης».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ, έκρινε από την πλευρά του ότι ο παλαιστινιακός θύλακας θα είναι αδύνατο να κατοικηθεί για χρόνια, εγείροντας έτσι αμφιβολίες για το κατά πόσον θα υπάρξει η τρίτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με άλλα λόγια η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας σε ορίζοντα πενταετίας.

Άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ιζάτ αρ Ρισκ, επέκρινε επίσης τα σχόλια του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο λαός μας στη Γάζα απέτρεψε τα σχέδια εκτοπισμού και απέλασής του υφιστάμενος βομβαρδισμούς εδώ και πάνω από 15 μήνες», τόνισε σε χωριστή ανακοίνωση. «Είναι ριζωμένος στη γη του και δεν θα αποδεχτεί κανένα σχέδιο με σκοπό να διωχτεί από την πατρίδα του», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

