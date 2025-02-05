Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα σε δύο περιοχές της νότιας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Εισαγγελείς στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο σε περιοχή ανατολικά της πόλης Ντνίπρο.

Στην Χερσώνα, ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν ανακοίνωσε πως ένας 71χρονος έχασε τη ζωή του εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην κοινότητα Μιλόβε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές από τις εμπόλεμες ζώνες.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον αμάχων, ωστόσο χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

