Το εθνικιστικό και αντιμεταναστευτικό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) παραμένει το ισχυρότερο κόμμα και στη νέα δημοσκόπηση "Trendbarometer" για λογαριασμό των σταθμών RTL/ntv, ενώ τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) εξακολουθούν να συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό κάτω του 40% και η δημοτικότητα του καγκελάριου καταγράφει νέο αρνητικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, η AfD διατηρεί το 26% και την πρώτη θέση, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να ακολουθεί με 25% και άνοδο μίας μονάδας.

Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14%, οι Πράσινοι με 12% και η Αριστερά με 11%, όλοι χωρίς μεταβολή του ποσοστού τους. Οι Φιλελεύθεροι (FDP) βρίσκονται ακόμη στο 3% και η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) σε μη μετρήσιμο ποσοστό, μετά και την αποχώρηση της ιδρύτριας και πρώην αρχηγού του Ζάρα Βάγκενκνεχτ. Οι αναποφάσιστοι και οι απέχοντες φθάνουν το 25%.

Ως το πιο σημαντικό ζήτημα για τη χώρα, το 34% απαντά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 25% την οικονομική κατάσταση της Γερμανίας, το 23% την κατάσταση του κυβερνητικού συνασπισμού και το 20% την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εν μέσω της αντιπαράθεσης για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα, βλέπει και τα προσωπικά ποσοστά αποδοχής του να συρρικνώνονται.

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο του καγκελάριου», το 73% (+1) απαντά «όχι», ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει μόλις το 25%.

Ένα 16% δηλώνει ότι τα CDU και CSU «είναι καλύτερα καταρτισμένα προκειμένου να χειριστούν τα προβλήματα της Γερμανίας», ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του έτους, ενώ ακολουθεί με 15% η AfD. «Κανένα κόμμα» απαντά το 51%. Την ίδια ώρα το 16% (+1), αναμένει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας τα επόμενα χρόνια και επιδείνωση προβλέπει το 61% (-2).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

