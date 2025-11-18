Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα πρέπει να υιοθετήσουν μια «πιο επιθετική» προσέγγιση απέναντι στη Μόσχα και να προχωρήσουν με τα σχέδια για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρέσβης Μάθιου Γουίτακερ είπε ότι η κίνηση αυτή θα ήταν ένα «σημαντικό βήμα» για την ενίσχυση της ολοένα και μειούμενης χρηματοδότησης του Κιέβου για «αρκετά χρόνια», τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά.

«Αλλά νομίζω ότι θα έδειχνε επίσης ένα νέο βήμα, μια πιο επιθετική Ευρώπη», δήλωσε ο Γουίτακερ στο Bloomberg σε συνέντευξή του στο Βερολίνο. «Η ώρα να δράσουν με τόλμη είναι τώρα», είπε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται να συμφωνήσει στο σχέδιο για τη διάθεση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δάνεια για την Ουκρανία. Το Βέλγιο, που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, έχει εκφράσει αντιρρήσεις, επικαλούμενο τον κίνδυνο νομικών ενεργειών και τιμωρητικών μέτρων από τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg ότι το σχέδιο είναι ζήτημα «επιβίωσης» για την Ουκρανία.



«Χάρτινος τίγρης»

Ο Γουίτακερ επαίνεσε τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ που ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών, δηλώνοντας ότι είναι «συνολικά πολύ ευχαριστημένος» με την αντίδραση στην πίεση των ΗΠΑ. Κάποιοι σύμμαχοι βρίσκονται «σε καλύτερη οικονομική θέση από άλλους βραχυπρόθεσμα», είπε. «Αλλά νομίζω ότι μακροπρόθεσμα υπάρχει μια ουσιαστική δέσμευση».

Αναφερόμενος στην περιγραφή της Ρωσίας από τον Τραμπ ως «χάρτινο τίγρη», ένα σχόλιο που προκάλεσε την οργισμένη απάντηση της Μόσχας, ο Γουίτακερ είπε ότι ο ρωσικός στρατός δεν είναι «κατ' ανάγκην τόσο ισχυρός». Αντίθετα, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη επειδή το Κρεμλίνο είναι «απερίσκεπτο και απρόβλεπτο και μπορεί να προβεί σε κίνηση σε έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Ερωτηθείς εάν ο ταχύς επανεξοπλισμός της Γερμανίας εγκυμονεί τον κίνδυνο δημιουργίας ανισορροπίας στην Ευρώπη, ο Γουίτακερ επαίνεσε το Βερολίνο ως «υπόδειγμα συμμάχου» και «μια διαφορετική Γερμανία», αλλά είπε ότι «πρέπει επίσης να υπάρξει μια εξίσωση εντός της Ευρώπης».



Πηγή: skai.gr

