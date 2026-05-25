Κίνα: Συνάντηση του Σι με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ συναντήθηκε σήμερα στο Πεκίνο ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες διαφόρων χωρών για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η συνάντηση υψηλού επιπέδου, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ακολούθησε τις συνομιλίες που είχε νωρίτερα ο Σαρίφ με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, τον δεύτερο ισχυρότερο αξιωματούχο της χώρας.

Prime Minister Shahbaz Sharif's visit to China reflects the enduring strength of the Pakistan–China All-Weather Strategic Cooperative Partnership. This important engagement will further deepen bilateral cooperation in trade, investment, infrastructure development, technology, and… pic.twitter.com/eUWfRZr4fJ — Abid Sher Ali (@AbidSherAli) May 25, 2026

Στο ταξίδι του στην Κίνα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός συνοδεύεται από τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βασικό διαπραγματευτή του Ισλαμαμπάντ στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Πακιστάν.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα δεν έδωσαν άμεσα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

🔴 BREAKING: China’s President Xi Jinping tells Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif that he appreciates Pakistan’s constructive role in mediating peace in the Middle East, Reuters reports citing pool report. pic.twitter.com/EYnc9CJtJV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 25, 2026

Οι προσπάθειες των δυο πλευρών για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Το Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε κεντρικό διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, φιλοξενώντας τον περασμένο μήνα ιστορικές απευθείας συνομιλίες. Από την πλευρά της η Κίνα, διατηρεί έναν πιο διακριτικό ρόλο, διευκολύνοντας τηλεφωνικές επικοινωνίες και συναντήσεις με αξιωματούχους χωρών του Κόλπου που επηρεάζονται από τη σύγκρουση.

Μιλώντας στο Πεκίνο ενώπιον Κινέζων αξιωματούχων και παρουσία του Μουνίρ, ο Σαρίφ δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο PTV, ότι «ο κόσμος περνά μια κρίσιμη στιγμή». «Το Πακιστάν διαδραμάτισε ειλικρινή ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο στρατάρχης βρέθηκε στην Τεχεράνη και δεν ήθελε να χάσει αυτή τη σημαντική επίσκεψη», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κίνα για τη στήριξή της στην προώθηση της ειρήνης», πρόσθεσε.

Ο Σαρίφ ξεκίνησε την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα από την πόλη Χανγκζού, στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, το Σάββατο. Η επίσκεψη ακολουθεί το ταξίδι του Μουνίρ στην Τεχεράνη την Παρασκευή και το Σάββατο, μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν ώστε να συμβάλει «θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή». Τον Απρίλιο φιλοξένησε τις μοναδικές απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων από την έναρξη του πολέμου.

Ο Μουνίρ βρέθηκε στο επίκεντρο εκείνων των συνομιλιών, υποδεχόμενος τις δύο αντιπροσωπείες κατά την άφιξή τους και επιδεικνύοντας ιδιαίτερα θερμές σχέσεις με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Ωστόσο, οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο, με την Τεχεράνη να κατηγορεί την Ουάσιγκτον για «υπερβολικές απαιτήσεις».



Πηγή: skai.gr

