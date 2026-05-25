Κρυμμένος σε μια μυστική τοποθεσία με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο είναι, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν την Κυριακή στο CBS, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post επικαλούμενη πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η επικοινωνία με τον Χαμενεΐ γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός πολυδαίδαλου συστήματος αγγελιαφόρων, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και δυσκολίες στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ακόμη και τα ανώτερα στελέχη της ιρανικής κυβέρνησης αγνοούν το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται και δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του. «Γι’ αυτό βλέπετε δηλώσεις όπως ''ο ανώτατος ηγέτης ενέκρινε το πλαίσιο'' ή ''αναμένουμε απάντηση για τα τελικά σημεία της συμφωνίας''. Κάθε πληροφορία που λαμβάνει είναι ήδη παρωχημένη, ενώ οι αντιδράσεις του καθυστερούν σημαντικά», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Οι περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες βρίσκονται σε καταφύγια

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η πλειονότητα της ιρανικής ηγεσίας περνά εβδομάδες ολόκληρες σε οχυρωμένα καταφύγια, υπό τον φόβο πιθανών ισραηλινών ή αμερικανικών πληγμάτων. «Το να τους παρακολουθεί κανείς να προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους μοιάζει σχεδόν με κωμική σειρά. Είναι εντελώς απελπισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας του Μοτζτάμπα, στις αρχές Μαρτίου, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινοαμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Roaring Lion» και «Epic Fury».

Πηγή με γνώση της υπόθεσης είχε δηλώσει τότε στη Jerusalem Post ότι ο Χαμενεΐ παρέμενε σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του και να διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, τρία πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον είχαν αναφέρει στο Reuters ότι εξακολουθούσε να αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στα πόδια, τα οποία υπέστη κατά την αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου, στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας και προκάτοχός του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές είχαν υπογραμμίσει ότι ο Χαμενεΐ παραμένει «πνευματικά οξυδερκής» και συνεχίζει να συμμετέχει σε συσκέψεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω τηλεδιασκέψεων ήχου.



Πηγή: skai.gr

