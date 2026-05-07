Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είχε στις 7 Μαΐου συνάντηση με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα.
Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές συναλλαγές και στις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.
Όπως υπογράμμισε η κυβέρνηση της Ρώμης, «οι δυο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεργασία στη διαχείριση των μεταναστευτικών φαινομένων και με αναφορά σε κύριες δραστηριότητες συνεργασίας με διεθνείς εταίρους όπως είναι η Τουρκία και το Κατάρ».
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, τέλος, επιβεβαίωσε ότι η χώρα της προσφέρει πλήρη στήριξη στην εξέλιξη μιας πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη, υπό λιβυκή ηγεσία και με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
